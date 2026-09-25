Dayseeker - Creature In The Black Night (coloured) (5401148009163) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dayseeker - Creature In The Black Night (coloured) (5401148009163) виниловая пластинка
Группа Dayseeker, образованная в Южной Калифорнии и прошедшая через множество трудностей, превратилась из пост-хардкорных новичков в одну из самых эмоционально насыщенных и стилистически гибких групп в современной тяжелой музыке. Их песни не просто переживают горе, разбитое сердце и травму — они превращают их в нечто магнетическое, мощное и в конечном итоге вдохновляющее. В состав группы входят вокалист Рори Родригес, гитарист Джино Сгамбеллури, басист Рамон Валерио (присоединившийся в 2017 году) и барабанщик Зак Мэйфилд (присоединившийся в 2022 году). Группа ставит эмоциональную правду выше трендов, объединяя слушателей подлинной страстью, звуковыми инновациями и лирической уязвимостью. Глубокий резонанс музыки группы с другими музыкантами по всему миру очевиден: более 600 миллионов прослушиваний на их стриминговых платформах. И это ощущается на каждом концерте, от аншлаговых выступлений в театрах до туров с Pierce The Veil, Bad Omens и Ice Nine Kills. Это ощущение творческого мечтания пронизывает шестой полноформатный альбом Dayseeker, «Creature In The Black Night». Продюсером альбома выступил Дэниел Браунштейн (Spiritbox, Silent Planet), а сведение выполнил Закк Червини (Blink-182, Bring Me The Horizon, Lorna Shore). Это самый захватывающий и продуманный альбом Dayseeker на сегодняшний день — жуткий, кинематографичный и пронизанный темным (и сексуальным) эмоциональным потоком. Поклонники, ожидающие печального погружения в депрессию, могут быть удивлены — «Creature In The Black Night» обладает более острыми краями, более тяжелыми риффами и вновь обретенной ясностью. Dayseeker не просто эволюционировали. Они поднялись на новый уровень. Для поклонников Bad Omens, Spiritbox, Sleep Token, Wage War, Northlane. В 2025 году запланированы мировые гастроли, в том числе выступления на разогреве у Ice Nine Kills и In. This Moment в рамках туров по США, а также участие в фестивалях по всему миру, включая Download, Sonic Temple и Graspop.
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