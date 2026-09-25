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Grave Digger - Lost Tunes From The Vault (0828765291019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grave Digger - Lost Tunes From The Vault (0828765291019) виниловая пластинка

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Grave Digger - Lost Tunes From The Vault (0828765291019) виниловая пластинка - фото 1
Grave Digger - Lost Tunes From The Vault (0828765291019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Lost Tunes From The Vault
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grave Digger - Lost Tunes From The Vault (0828765291019) виниловая пластинка - фото 1
  • Grave Digger - Lost Tunes From The Vault (0828765291019) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749753
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Grave Digger - Lost Tunes From The Vault (0828765291019) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0828765291019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Lost Tunes From The Vault
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
My Life, DoCry, Don't Bring Me Down (Bonustrack), Heavy Metal Breakdown, Witchhunter, Headbanging Man, Children Of The Grave, Hellas Hellas, Kill The King, Sin City, Parcival, Starlight, We Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grave Digger - Lost Tunes From The Vault (0828765291019) виниловая пластинка

«Lost Tunes From the Vault» — сборник немецкой хэви-метал-группы Grave Digger, выпущенный первоначально в 2003 году. Впервые на виниле «Lost Tunes From the Vault» представляет собой коллекцию редких бонусных треков. Сюда входят треки, взятые из японских изданий альбомов Heart of Darkness, Knights of the Cross, Tunes и др. Композиции Starlight и We Rock взяты из трибьют-альбомов Accept и Dio. Альбом Lost Tunes from the Vault впервые выйдет на виниле в 2026 году. Не пропустите эту коллекцию от пионеров немецкого метала Grave Digger.

Отзывы о товаре Grave Digger - Lost Tunes From The Vault (0828765291019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0828765291019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Lost Tunes From The Vault
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
My Life, DoCry, Don't Bring Me Down (Bonustrack), Heavy Metal Breakdown, Witchhunter, Headbanging Man, Children Of The Grave, Hellas Hellas, Kill The King, Sin City, Parcival, Starlight, We Rock
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Lost Tunes From the Vault» — сборник немецкой хэви-метал-группы Grave Digger, выпущенный первоначально в 2003 году. Впервые на виниле «Lost Tunes From the Vault» представляет собой коллекцию редких бонусных треков. Сюда входят треки, взятые из японских изданий альбомов Heart of Darkness, Knights of the Cross, Tunes и др. Композиции Starlight и We Rock взяты из трибьют-альбомов Accept и Dio. Альбом Lost Tunes from the Vault впервые выйдет на виниле в 2026 году. Не пропустите эту коллекцию от пионеров немецкого метала Grave Digger.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grave Digger - Lost Tunes From The Vault (0828765291019) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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