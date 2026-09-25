Led Zeppelin - Trampled Under Foot/ Black Country Woman (V7) (0603497815326) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Trampled Under Foot/ Black Country Woman
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 749745
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497815326]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Trampled Under Foot/ Black Country Woman
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Trampled Underfoot, Black Country Woman
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Trampled Under Foot/ Black Country Woman (V7) (0603497815326) виниловая пластинка
Сингл, выпущенный эксклюзивно на RSD Black Friday, представляет собой копию британского 7-дюймового промо-альбома Led Zeppelin 1975 года в масштабе 1:1 и включает в себя композицию «Trampled Under Foot» в сопровождении композиции «Black Country Woman».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497815326]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Trampled Under Foot/ Black Country Woman
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Trampled Underfoot, Black Country Woman
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Сингл, выпущенный эксклюзивно на RSD Black Friday, представляет собой копию британского 7-дюймового промо-альбома Led Zeppelin 1975 года в масштабе 1:1 и включает в себя композицию «Trampled Under Foot» в сопровождении композиции «Black Country Woman».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
Led Zeppelin - Trampled Under Foot/ Black Country Woman (V7) (0603497815326) виниловая пластинка - стоимость товара 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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