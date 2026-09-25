My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (coloured) (0093624820000) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys (coloured) (0093624820000) виниловая пластинка
Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys — четвёртый студийный альбом американской альтернативной рок-группы My Chemical Romance, выпущенный в 2010 году Издание на двойном цветном виниле содержит ремастированный альбом, а также девять ранее не издававшихся и редких бонус-треков, включая EP «Mad Gear & Missile Kid», «Zero Percent» и кавер-версию песни «Common People» в исполнении группы. Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys — это четвертый и самый концептуальный студийный альбом американской рок-группы My Chemical Romance, изначально выпущенный в 2010 году. Он стал радикальным отходом от мрачной эстетики их предыдущего шедевра The Black Parade (2006). Вместо готики группа представила яркий, агрессивный постапокалиптический поп-панк с элементами электроники и глэм-рока. Издание включает легендарный мини-альбом Mad Gear & Missile Kid EP (вымышленная панк-группа из вселенной Killjoys, которую слушают герои), ранее доступный только в редком бокс-сете 2010 года.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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