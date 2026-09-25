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Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка

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Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка - фото 1
Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка - фото 2
Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка - фото 3
Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
The Golden Age Of Apocalypse
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка - фото 1
  • Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка - фото 2
  • Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка - фото 3
  • Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749738
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429151459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
The Golden Age Of Apocalypse
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Сторонаooooooo, Daylight, Fleer Ultra, Is It Love?, For Love (I Come Your Friend), It Really Doesn't Matter To You, Jamboree, Сторонаoat Cruise, Seasons, Goldenboy, Walkin', Mystery Machine (The Golden Age Of The Apocalypse), Return To The Journey, $200 TB, Daylight (Reprise)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка

The Golden Age of Apocalypse — это дебютный студийный альбом американского бас-гитариста и вокалиста Стива Брунера (Stiven Lee Bruner), известного как Thundercat, выпущенный в августе 2011 года на лейбле Brainfeeder. Пластинка спродюсирована при участии Flying Lotus и сочетает в себе элементы джаз-фанка, соул-джаза, фьюжн и экспериментальной электронной музыки. Альбом демонстрирует виртуозную игру Thundercat на шестиструнной бас-гитаре, дополненную мягким фальцетом и космическими синтезаторными аранжировками. Музыка балансирует между традиционным джазовым фьюжн 1970-х (в духе Джорджа Дюка и Return to Forever) и современным лос-анджелесским бит-мейкингом.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429151459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Thundercat
Альбом (сингл)
The Golden Age Of Apocalypse
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Сторонаooooooo, Daylight, Fleer Ultra, Is It Love?, For Love (I Come Your Friend), It Really Doesn't Matter To You, Jamboree, Сторонаoat Cruise, Seasons, Goldenboy, Walkin', Mystery Machine (The Golden Age Of The Apocalypse), Return To The Journey, $200 TB, Daylight (Reprise)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Golden Age of Apocalypse — это дебютный студийный альбом американского бас-гитариста и вокалиста Стива Брунера (Stiven Lee Bruner), известного как Thundercat, выпущенный в августе 2011 года на лейбле Brainfeeder. Пластинка спродюсирована при участии Flying Lotus и сочетает в себе элементы джаз-фанка, соул-джаза, фьюжн и экспериментальной электронной музыки. Альбом демонстрирует виртуозную игру Thundercat на шестиструнной бас-гитаре, дополненную мягким фальцетом и космическими синтезаторными аранжировками. Музыка балансирует между традиционным джазовым фьюжн 1970-х (в духе Джорджа Дюка и Return to Forever) и современным лос-анджелесским бит-мейкингом.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thundercat - The Golden Age Of Apocalypse (coloured) (5054429151459) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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