Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thundercat - It Is What It Is (coloured) (5054429140439) виниловая пластинка
«It Is What It Is » — четвёртый студийный альбом американского музыканта Thundercat выпущенный на лейбле Brainfeeder 3 апреля 2020 года. Ему предшествовали пять синглов: «King of the Hill», выпущенный как сингл с компиляционного альбома лейбла Brainfeeder X в 2018 году, и «Black Qualls», «Dragonball Durag», «Fair Chance» и «Innerstellar Love», последние четыре были выпущены в 2020 году. Трек «Unrequited Love» ранее использовался в эпизоде ??аниме « Carole & Tuesday» в 2019 году. Исполнительными продюсерами альбома выступили Thundercat и Flying Lotus и в записи приняли участие Louis Cole Steve Lacy Steve Arrington Childish Gambino Ty Dolla Sign Lil B Kamasi Washington BadBadNotGood и Zack Fox. Альбом It Is What It Is получил признание критиков, которые хвалили типичное для Thundercat чувство юмора в текстах и ??игре на бас-гитаре, а также способ выражения эмоций Thundercat – в частности, его скорбь по поводу потери давнего близкого друга и соратника Мака Миллера которая отражается во многих музыкальных и лирических элементах альбома. Заглавный трек альбома содержит вокальный сэмпл покойного Миллера; Thundercat также посвятил альбом его памяти. Альбом получил награду «Лучший прогрессивный R&B альбом» на 63-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» обойдя других номинантов: Дженэ Айко Хлою и Халле Free Nationals и Роберта Гласпер.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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