OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749729
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Don't Be So Serious, Bones, Easy Way Out, Poznan, Asylums For the Feeling, Once In a Long, Long While, St. Eriksplan, Death Stranding, Please Don't Stop Chapter 1, Because We Have To, Waiting (10 Years), Almost Nothing, Tonight, Tonight, Tonight, Nobody Else, The Machine, Anything You Need, Give Up, Patience, Path, Not Around, I'm Leaving, I'll Keep Coming
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка
Альбом "Death Stranding (Songs from the Video Game)" представляет собой сборник лицензированных треков, идеально отражающих темы изоляции и связи, затронутые в игре. В альбом вошли все 22 атмосферные, неземные и трогательные композиции от таких исполнителей, как Apocalyptica, Chvrches, Silent Poets и Low Roar. Это роскошное издание на 3 виниловых пластинках отпечатано на 180-граммовом аудиофильском виниле и представлено в премиальном слипкейсе с элегантной кожаной ламинацией. В комплект входит 12-страничный буклет и раскладной постер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Don't Be So Serious, Bones, Easy Way Out, Poznan, Asylums For the Feeling, Once In a Long, Long While, St. Eriksplan, Death Stranding, Please Don't Stop Chapter 1, Because We Have To, Waiting (10 Years), Almost Nothing, Tonight, Tonight, Tonight, Nobody Else, The Machine, Anything You Need, Give Up, Patience, Path, Not Around, I'm Leaving, I'll Keep Coming
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Альбом "Death Stranding (Songs from the Video Game)" представляет собой сборник лицензированных треков, идеально отражающих темы изоляции и связи, затронутые в игре. В альбом вошли все 22 атмосферные, неземные и трогательные композиции от таких исполнителей, как Apocalyptica, Chvrches, Silent Poets и Low Roar. Это роскошное издание на 3 виниловых пластинках отпечатано на 180-граммовом аудиофильском виниле и представлено в премиальном слипкейсе с элегантной кожаной ламинацией. В комплект входит 12-страничный буклет и раскладной постер.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (8719262043657) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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