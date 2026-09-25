Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка
«Red Queen To Gryphon Three» — полностью инструментальный концептуальный альбом британской прогрессив-рок-группы Gryphon, выпущенный в 1974 году Лимитированное издание на синем виниле «Red Queen To Gryphon Three» состоит из четырех длинных треков, по-видимому, вдохновленных шахматной партией. Музыка имеет средневековые/ренессансные и фольклорные влияния, группа использует фагот, крумхорн и блокфлейты наряду с клавишными (фортепиано, орган и синтезатор), электро- и акустическими гитарами, ударными и другими перкуссионными инструментами. Это довольно уникальное звучание: преимущественно бодрое, очень мелодичное, и даже в разделах, где используются синтезаторы и другие современные инструменты, сохраняется средневековая атмосфера. Чтобы это средневековое влияние не стало слишком доминирующим, это определенно прогрессивный рок, хотя местами используются некоторые необычные инструменты и темы. Для тех, кто любит электронные клавишные, есть несколько всплесков синтезаторов. Каждая песня длится 10 минут и легко могла бы быть разделена на 40 более коротких треков. Темп постоянно меняется, переходя от фолка к софт-року. Фольк-прог еще никогда не был таким утонченным. Для тех, кто интересуется историей прогрессивного рока, стоит отметить, что именно успех этого альбома дал группе Gryphon возможность выступить на разогреве у Yes во время их американского турне 1974 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Gryphon - Red Queen To Gryphon Three (coloured) (8719262043824) виниловая пластинка