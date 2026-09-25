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Stone Temple Pilots - Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop (Analogue, Original Master Recording) (0821797259316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stone Temple Pilots - Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop (Analogue, Original Master Recording) (0821797259316) виниловая пластинка

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Stone Temple Pilots - Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop (Analogue, Original Master Recording) (0821797259316) виниловая пластинка - фото 1
Stone Temple Pilots - Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop (Analogue, Original Master Recording) (0821797259316) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stone Temple Pilots
Альбом (сингл)
Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stone Temple Pilots - Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop (Analogue, Original Master Recording) (0821797259316) виниловая пластинка - фото 1
  • Stone Temple Pilots - Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop (Analogue, Original Master Recording) (0821797259316) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749722
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797259316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stone Temple Pilots
Альбом (сингл)
Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Press Play, Pop's Love Suicide, Tumble In The Rough, Big Bang Baby, Lady Picture Show, And So I Know, Trippin' On A Hole In A Paper Heart, Art School Girl, Adhesive, Ride The Clich?, Daisy, Seven Caged Tigers
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stone Temple Pilots - Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop (Analogue, Original Master Recording) (0821797259316) виниловая пластинка

Период, предшествовавший записи третьего альбома Stone Temple Pilots Tiny Music. Songs from the Vatican Gift Shop был отмечен серьезными внутренними проблемами, в основном связанными с борьбой вокалиста Скотта Вейланда с наркотической зависимостью. Хотя группе удалось завершить работу над Purple (1994), это был сложный процесс из-за зависимости Вейланда, которая уже начала нарушать стабильность группы.К началу 1995 года ситуация ухудшилась. Во время первых сессий для альбома в феврале группа была вынуждена отказаться от записей, сделанных за две недели, поскольку состояние Вейланда ухудшилось. 15 мая 1995 года он был арестован за хранение героина и кокаина. После освобождения под залог Вейланд искал новые наркотики и в конце концов уединился в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе где, как сообщается, он употреблял наркотики вместе с Кортни Лав. В отсутствие Вейланда оставшиеся участники Stone Temple Pilots — гитарист Дин ДеЛео, басист Роберт ДеЛео и барабанщик Эрик Кретц — начали разрабатывать новый проект. Полагая, что группа достигла низшей точки, они решили создать Talk Show весной 1995 года, пригласив бывшего вокалиста Ten Inch Men Дэйва Каутса. Хотя участники не рассматривали Talk Show как временный сайд-проект, Stone Temple Pilots официально не распались. В то же время Вейланд создал свою собственную группу, Magnificent Bastards и записал треки для саундтрека к фильму «Tank Girl» (1995) и сборника «Working Class Hero: A Tribute to John Lennon» (1995). Остаток 1995 года Вейланд провел, посещая реабилитационные центры, что оставило будущее группы неопределенным.

Отзывы о товаре Stone Temple Pilots - Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop (Analogue, Original Master Recording) (0821797259316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797259316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stone Temple Pilots
Альбом (сингл)
Tiny Music… Songs From The Vatican Gift Shop
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Press Play, Pop's Love Suicide, Tumble In The Rough, Big Bang Baby, Lady Picture Show, And So I Know, Trippin' On A Hole In A Paper Heart, Art School Girl, Adhesive, Ride The Clich?, Daisy, Seven Caged Tigers
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Период, предшествовавший записи третьего альбома Stone Temple Pilots Tiny Music. Songs from the Vatican Gift Shop был отмечен серьезными внутренними проблемами, в основном связанными с борьбой вокалиста Скотта Вейланда с наркотической зависимостью. Хотя группе удалось завершить работу над Purple (1994), это был сложный процесс из-за зависимости Вейланда, которая уже начала нарушать стабильность группы.К началу 1995 года ситуация ухудшилась. Во время первых сессий для альбома в феврале группа была вынуждена отказаться от записей, сделанных за две недели, поскольку состояние Вейланда ухудшилось. 15 мая 1995 года он был арестован за хранение героина и кокаина. После освобождения под залог Вейланд искал новые наркотики и в конце концов уединился в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе где, как сообщается, он употреблял наркотики вместе с Кортни Лав. В отсутствие Вейланда оставшиеся участники Stone Temple Pilots — гитарист Дин ДеЛео, басист Роберт ДеЛео и барабанщик Эрик Кретц — начали разрабатывать новый проект. Полагая, что группа достигла низшей точки, они решили создать Talk Show весной 1995 года, пригласив бывшего вокалиста Ten Inch Men Дэйва Каутса. Хотя участники не рассматривали Talk Show как временный сайд-проект, Stone Temple Pilots официально не распались. В то же время Вейланд создал свою собственную группу, Magnificent Bastards и записал треки для саундтрека к фильму «Tank Girl» (1995) и сборника «Working Class Hero: A Tribute to John Lennon» (1995). Остаток 1995 года Вейланд провел, посещая реабилитационные центры, что оставило будущее группы неопределенным.
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