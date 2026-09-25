Santana - Moonflower (Analogue, Original Master Recording) (0196588994814) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Santana - Moonflower (Analogue, Original Master Recording) (0196588994814) виниловая пластинка
Выпущенный изначально в 1977 году, «Moonflower» представляет собой уникальный гибридный релиз, разделенный примерно пополам между концертными записями европейского турне группы и новыми студийными треками. Альбом демонстрирует Карлоса Сантану на пике его исполнительской формы, виртуозно балансирующего между пронзительным гитарным блюзом, афро-кубинскими перкуссионными ритмами и элементами фанка. Пластинка стала дважды платиновой в США и вошла в топ-10 чарта Billboard 200, закрепив за группой статус легенд. Главным коммерческим хитом релиза стала студийная кавер-версия песни «She’s Not There» группы The Zombies.
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