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Santana - Moonflower (Analogue, Original Master Recording) (0196588994814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Santana - Moonflower (Analogue, Original Master Recording) (0196588994814) виниловая пластинка

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Santana - Moonflower (Analogue, Original Master Recording) (0196588994814) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Moonflower (Analogue, Original Master Recording) (0196588994814) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Moonflower
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Moonflower (Analogue, Original Master Recording) (0196588994814) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Moonflower (Analogue, Original Master Recording) (0196588994814) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749721
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588994814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Moonflower
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dawn / Go Within (Studio), Carnaval (Live), Let The Children Play (Live), Jugando (Live), I'll Be Waiting (Studio), Zulu (Studio), Bahia (Studio), Black Magic Woman / Gypsy Queen (Live), Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana) (Live), Europa (Earth's Cry Heaven's Smile) (Live), She's Not There (Studio), Flor D'Luna (Moonflower) (Studio), El Morocco (Studio), Transcendence (Studio), Savor / Toussaint L'Overture (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Moonflower (Analogue, Original Master Recording) (0196588994814) виниловая пластинка

Выпущенный изначально в 1977 году, «Moonflower» представляет собой уникальный гибридный релиз, разделенный примерно пополам между концертными записями европейского турне группы и новыми студийными треками. Альбом демонстрирует Карлоса Сантану на пике его исполнительской формы, виртуозно балансирующего между пронзительным гитарным блюзом, афро-кубинскими перкуссионными ритмами и элементами фанка. Пластинка стала дважды платиновой в США и вошла в топ-10 чарта Billboard 200, закрепив за группой статус легенд. Главным коммерческим хитом релиза стала студийная кавер-версия песни «She’s Not There» группы The Zombies.

Отзывы о товаре Santana - Moonflower (Analogue, Original Master Recording) (0196588994814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588994814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Moonflower
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dawn / Go Within (Studio), Carnaval (Live), Let The Children Play (Live), Jugando (Live), I'll Be Waiting (Studio), Zulu (Studio), Bahia (Studio), Black Magic Woman / Gypsy Queen (Live), Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana) (Live), Europa (Earth's Cry Heaven's Smile) (Live), She's Not There (Studio), Flor D'Luna (Moonflower) (Studio), El Morocco (Studio), Transcendence (Studio), Savor / Toussaint L'Overture (Live)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Выпущенный изначально в 1977 году, «Moonflower» представляет собой уникальный гибридный релиз, разделенный примерно пополам между концертными записями европейского турне группы и новыми студийными треками. Альбом демонстрирует Карлоса Сантану на пике его исполнительской формы, виртуозно балансирующего между пронзительным гитарным блюзом, афро-кубинскими перкуссионными ритмами и элементами фанка. Пластинка стала дважды платиновой в США и вошла в топ-10 чарта Billboard 200, закрепив за группой статус легенд. Главным коммерческим хитом релиза стала студийная кавер-версия песни «She’s Not There» группы The Zombies.
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