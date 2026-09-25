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Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка

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Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка - фото 1
Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка - фото 2
Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка - фото 3
Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка - фото 4
Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fine Young Cannibals
Альбом (сингл)
FYC 40: Best Of
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка - фото 1
  • Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка - фото 2
  • Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка - фото 3
  • Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка - фото 4
  • Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749719
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fine Young Cannibals
Альбом (сингл)
FYC 40: Best Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Johnny Come Home, Blue, Suspicious Minds, Funny How Love Is, Ever Fallen In Love, She Drives Me Crazy, Good Thing, Don't Look Back, I'm Not The Man I Used To Be, I'm Not Satisfied, It's Ok (It's Alright), The Flame
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка

12 песен, охватывающих самые большие мировые хиты группы за десятилетие: 5 хитов в британской десятке лучших / 9 хитов в британском топ-40 / 2 сингла № 1 в американском Billboard



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fine Young Cannibals
Альбом (сингл)
FYC 40: Best Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Johnny Come Home, Blue, Suspicious Minds, Funny How Love Is, Ever Fallen In Love, She Drives Me Crazy, Good Thing, Don't Look Back, I'm Not The Man I Used To Be, I'm Not Satisfied, It's Ok (It's Alright), The Flame
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
12 песен, охватывающих самые большие мировые хиты группы за десятилетие: 5 хитов в британской десятке лучших / 9 хитов в британском топ-40 / 2 сингла № 1 в американском Billboard


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fine Young Cannibals - FYC 40: Best Of (coloured) (5061017255314) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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