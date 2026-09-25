OST - The Pentaverate (Orbital) (coloured) (0780163638820) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - The Pentaverate (Orbital) (coloured) (0780163638820) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Professor Clark Arrives, The Box - Theme, Ken And Reilly At C.A.C.A., Patty, Drug Cart Ride, Pent TV - Ident 1, Introducing Mentor, Concludiato, Approaching Niagara, Initiato, Donet Makes Your Brown Eyes Blue, The Musk, The Maester, Pool Table Stand Off, Ken Enters The Pentaverate, Let’s Make Some Waves, The Demetrius Protocols, I’m A Free Man!, Skip Arrives, Pent TV - News Bed, Accusations, The Spare Key, The Red Robes, Pent TV - Ident 2, Ken’s Turning Point, The Box - Sting Horn, Hall Of Mirrors, The Box 3, Ken On Trial, Bruce Takes Control, Patty To The Rescue!, War Council, I'm Sorry, Bruce’s Plan, Enter Mentor, Mentor Reboot, Murder Montage, Pent TV - Ident 3, I’m Just A Local News Guy, Reilly All Along, Lakeside Conversation, Get The Canadian!, The People Are Too Stupid, Charge Of The Liechtenstein Guard, Don’t Move Or The Sheila Gets It!, The World Has Changed, Pent TV - Orange Alert, The Box - Ken Into Kentor, Kentor Start Up, The Box - The Septaverate
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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