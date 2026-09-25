Top.Mail.Ru
Florence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Florence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Florence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) виниловая пластинка - фото 1
Florence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
Lungs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бордовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Florence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) виниловая пластинка - фото 1
  • Florence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749714
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Florence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602577603679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
Lungs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dog Days Are Over, Rabbit Heart (Raise It Up), I'm Not Calling You a Liar, Howl, Kiss With a Fist, Girl With One Eye, Drumming Song, Between Two Lungs, Cosmic Love, My Boy Builds Coffins, Hurricane Drunk, Blinding, You've Got the Love
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бордовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Florence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) виниловая пластинка

"Lungs" - юбилейное, лимитированное переиздание дебютного студийного альбома британской группы Florence + The Machine, изначально выпущенного в 2009 году. Альбом поднялся до #2 в UK Albums Chart, продержался на этой позиции 6 недель, будучи остановлен на подступах к вершине сборником Майкла Джексона (The Essential Michael Jackson); затем начал опускаться в чартах, но в январе 2010 года вернулся на 2-е место, а затем в течение двух недель возглавлял хит-парад. Альбом "Lungs" назывался в числе основных претендентов на Mercury Prize (2009), получив высокие оценки музыкальных критиков и обеспечил группе награду BRIT Awards в номинации "Лучший альбом года". Релиз представлен на бордовом виниле и включает синглы "Dog Days Are Over", "Rabbit Heart (Raise It Up)" и "You've Got The Love". Florence and the Machine (Florence + the Machine) - британская группа, образованная в Лондоне, Англия, в 2007 году и исполняющая инди-поп с элементами блюза, музыки соул и готического рока. Возглавляющая коллектив певица Флоренс Уэлч фактически является единственной постоянной его участницей; нередко само название группы рассматривается как её сценический псевдоним.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Florence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602577603679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
Lungs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dog Days Are Over, Rabbit Heart (Raise It Up), I'm Not Calling You a Liar, Howl, Kiss With a Fist, Girl With One Eye, Drumming Song, Between Two Lungs, Cosmic Love, My Boy Builds Coffins, Hurricane Drunk, Blinding, You've Got the Love
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бордовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Lungs" - юбилейное, лимитированное переиздание дебютного студийного альбома британской группы Florence + The Machine, изначально выпущенного в 2009 году. Альбом поднялся до #2 в UK Albums Chart, продержался на этой позиции 6 недель, будучи остановлен на подступах к вершине сборником Майкла Джексона (The Essential Michael Jackson); затем начал опускаться в чартах, но в январе 2010 года вернулся на 2-е место, а затем в течение двух недель возглавлял хит-парад. Альбом "Lungs" назывался в числе основных претендентов на Mercury Prize (2009), получив высокие оценки музыкальных критиков и обеспечил группе награду BRIT Awards в номинации "Лучший альбом года". Релиз представлен на бордовом виниле и включает синглы "Dog Days Are Over", "Rabbit Heart (Raise It Up)" и "You've Got The Love". Florence and the Machine (Florence + the Machine) - британская группа, образованная в Лондоне, Англия, в 2007 году и исполняющая инди-поп с элементами блюза, музыки соул и готического рока. Возглавляющая коллектив певица Флоренс Уэлч фактически является единственной постоянной его участницей; нередко само название группы рассматривается как её сценический псевдоним.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Florence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5130 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...