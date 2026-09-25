Everclear - So Much For The Afterglow (0684334915607) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Everclear - So Much For The Afterglow (0684334915607) виниловая пластинка
Intervention Records — это новый лейбл, специализирующийся на переиздании виниловых пластинок премиум-класса, возглавляемый ветераном индустрии Hi-Fi Шейном Буэттнером. Переиздания от Intervention Records, выполненные на 180-граммовом виниле, изготовленном и отпечатанном на заводе RTI, с тщательно восстановленным оформлением, напечатанным на ламинированных пленкой конвертах старого образца от Stoughton Printing, включают в себя новые для рынка виниловых переизданий композиции, особенно те, которые никогда не выпускались на виниле или выпускались лишь ограниченным тиражом. Прорывной альбом Everclear 1995 года Sparkle and Fade и его дважды платиновый сиквел So Much for the Afterglow заслуживают внимания. Everclear остается одной из немногих элитных групп, появившихся после взрыва гранжа Nirvana, рокеров, которые не только соответствуют напору и агрессии лучших сиэтлских групп, но и обладают запоминающимися мелодиями и искренностью. Арт Алексакис из Everclear писал песни в стиле зрелого, но мощного пауэр-попа с жесткими, пронзительно правдивыми текстами о зависимости, неудачных отношениях и одиночестве. Альбом So Much For the Afterglow подарил три хита, вошедших в пятерку лучших: «Everything to Everyone», «I Will Buy You A New Life» и «Father of Mine».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 240 руб.1560 руб. в СплитНаив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) винил...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитApocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитOutkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитThe Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитEric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитNirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитNirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) вин...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитBobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (060243573216...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитBlue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (06024...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитScolohofo - Oh! (Analogue, Tone Poet) (0602438145928) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитAnathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Everclear - So Much For The Afterglow (0684334915607) виниловая пластинка