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Show Me The Body - Alone Together (0888072768499) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Show Me The Body - Alone Together (0888072768499) виниловая пластинка

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Show Me The Body - Alone Together (0888072768499) виниловая пластинка - фото 1
Show Me The Body - Alone Together (0888072768499) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Show Me The Body
Альбом (сингл)
ALONE TOGETHER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Show Me The Body - Alone Together (0888072768499) виниловая пластинка - фото 1
  • Show Me The Body - Alone Together (0888072768499) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749692
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Show Me The Body - Alone Together (0888072768499) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072768499]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Show Me The Body
Альбом (сингл)
ALONE TOGETHER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Overtune (feat. Noble Spell), Eat For Peace, No God, Good Time, Dance In The USA, Do What?s Right (Happy), Interlude, See You Again, Mileage, New Line, Trust, Finale, Alone Together
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Show Me The Body - Alone Together (0888072768499) виниловая пластинка

Alone Together — четвёртый полноформатный студийный альбом нью-йоркской хардкор-панк группы Show Me The Body Лимитированное издание на цветном виниле. Альбом "Alone Together" станет самым сильным и амбициозным в карьере Show Me The Body на сегодняшний день. После более чем десятилетия последовательного укрепления своего сообщества и культурной значимости благодаря собственному уникальному подходу, этот релиз знаменует собой явный прорыв. "Alone Together" был создан в сотрудничестве с Кеннетом Блюмом III (ранее Kenny Beats; Geese, IDLES, Denzel Curry, Provoker и др.) и Клаусом Олундом (Robyn, Ghost и др.) и поднимает звучание и продюсирование группы на новый уровень. За три года, прошедшие с момента выхода их последнего альбома "Trouble The Water", их концертная деятельность, в частности, значительно изменилась. Тур "World War Tour" 2023 года, описанный Stereogum как "настоящий феномен", переосмыслил представление о том, как могут выглядеть хардкорные концерты сегодня, и продолжает оказывать влияние на сцену.

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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072768499]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Show Me The Body
Альбом (сингл)
ALONE TOGETHER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Overtune (feat. Noble Spell), Eat For Peace, No God, Good Time, Dance In The USA, Do What?s Right (Happy), Interlude, See You Again, Mileage, New Line, Trust, Finale, Alone Together
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Alone Together — четвёртый полноформатный студийный альбом нью-йоркской хардкор-панк группы Show Me The Body Лимитированное издание на цветном виниле. Альбом "Alone Together" станет самым сильным и амбициозным в карьере Show Me The Body на сегодняшний день. После более чем десятилетия последовательного укрепления своего сообщества и культурной значимости благодаря собственному уникальному подходу, этот релиз знаменует собой явный прорыв. "Alone Together" был создан в сотрудничестве с Кеннетом Блюмом III (ранее Kenny Beats; Geese, IDLES, Denzel Curry, Provoker и др.) и Клаусом Олундом (Robyn, Ghost и др.) и поднимает звучание и продюсирование группы на новый уровень. За три года, прошедшие с момента выхода их последнего альбома "Trouble The Water", их концертная деятельность, в частности, значительно изменилась. Тур "World War Tour" 2023 года, описанный Stereogum как "настоящий феномен", переосмыслил представление о том, как могут выглядеть хардкорные концерты сегодня, и продолжает оказывать влияние на сцену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Show Me The Body - Alone Together (0888072768499) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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