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Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка

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Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка - фото 1
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка - фото 2
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка - фото 3
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка - фото 4
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка - фото 1
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка - фото 2
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка - фото 3
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка - фото 4
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749690
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072048683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pagan Baby - Creedence Clearwater Revival, Sailor s Lament - Creedence Clearwater Revival, Chameleon - Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? - Creedence Clearwater Revival, (Wish I Could) Hideaway - Creedence Clearwater Revival, Born to Move - Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight - Creedence Clearwater Revival, It s Just a Thought - Creedence Clearwater Revival, Molina - Creedence Clearwater Revival, Rude Awakening #2 - Creedence Clearwater Revival
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1970 г. в Half Speed Master. "Pendulum" - шестая студийная работа Creedence Clearwater Revival, впервые изданная в 1970 году. Это последняя пластинка группы, в записи которой участвовал ритм-гитарист Том Фогерти, который покинул коллектив вскоре после выхода альбома. В музыкальном плане пластинка отличается от предыдущих работ группы широким использованием духовых инструментов и синтезаторов. Группа Creedence Clearwater Revival образовалась в США в 1967 году, просуществовала 5 лет (до 1972 года) и добилась мировой славы. Всего было выпущено 7 студийных альбомов (общий тираж: 120 млн. копий), которые имели успех как в США, так и в Британии. 14 синглов команды были в ТОП-20 чарта Billboard Hot 100 (7 поднимались на вторую строчку). Сингл "Bad Moon Rising" возглавил чарт UK Singles Chart.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival - Pendulum (Half Speed) (0888072048683) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072048683]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pagan Baby - Creedence Clearwater Revival, Sailor s Lament - Creedence Clearwater Revival, Chameleon - Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? - Creedence Clearwater Revival, (Wish I Could) Hideaway - Creedence Clearwater Revival, Born to Move - Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight - Creedence Clearwater Revival, It s Just a Thought - Creedence Clearwater Revival, Molina - Creedence Clearwater Revival, Rude Awakening #2 - Creedence Clearwater Revival
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1970 г. в Half Speed Master. "Pendulum" - шестая студийная работа Creedence Clearwater Revival, впервые изданная в 1970 году. Это последняя пластинка группы, в записи которой участвовал ритм-гитарист Том Фогерти, который покинул коллектив вскоре после выхода альбома. В музыкальном плане пластинка отличается от предыдущих работ группы широким использованием духовых инструментов и синтезаторов. Группа Creedence Clearwater Revival образовалась в США в 1967 году, просуществовала 5 лет (до 1972 года) и добилась мировой славы. Всего было выпущено 7 студийных альбомов (общий тираж: 120 млн. копий), которые имели успех как в США, так и в Британии. 14 синглов команды были в ТОП-20 чарта Billboard Hot 100 (7 поднимались на вторую строчку). Сингл "Bad Moon Rising" возглавил чарт UK Singles Chart.


Теги товара: Limited Edition
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