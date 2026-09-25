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Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка

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Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Living For The City: Soul Reggae Classics
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964218213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Living For The City: Soul Reggae Classics
Жанр
Регги
Трек-лист
Justice To The People aka (For God's Sake) Give Power To The People - Lee Perry & The Upsetters, Finally Got Myself Together (I'm A Changed Man) - B.B. Seaton, Be Thankful For What You've Got - Bunny Rugs, (We People Who Are) Darker Than Blue - Lloyd Charmers, Living For The City - Pat Rhoden, Children Of The Night – Noel Brown, Let's Get It On - Ken Boothe, Ain’t No Sunshine - Horace Andy, If You Don't Know Me By Now - Zap Pow, Imagination - Delroy Wilson, I Forgot To Be Your Lover aka To Be A
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка

Незаменимая коллекция, демонстрирующая лучшие и самые востребованные интерпретации классики R&B 1970-х годов в исполнении самых известных ямайских артистов. Включает множество нестареющих хитов, а также давно забытые раритеты, недоступные на пластинках десятилетиями. Издание на виниле Эти записи не только отражают глубокое влияние американского R&B на ямайскую музыкальную сцену того десятилетия, но и демонстрируют необычайный талант островных музыкантов превращать классику соула в шедевры регги. В результате получается поистине захватывающее и увлекательное музыкальное творение, гарантированно заставляющее вас двигаться.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964218213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Living For The City: Soul Reggae Classics
Жанр
Регги
Трек-лист
Justice To The People aka (For God's Sake) Give Power To The People - Lee Perry & The Upsetters, Finally Got Myself Together (I'm A Changed Man) - B.B. Seaton, Be Thankful For What You've Got - Bunny Rugs, (We People Who Are) Darker Than Blue - Lloyd Charmers, Living For The City - Pat Rhoden, Children Of The Night – Noel Brown, Let's Get It On - Ken Boothe, Ain’t No Sunshine - Horace Andy, If You Don't Know Me By Now - Zap Pow, Imagination - Delroy Wilson, I Forgot To Be Your Lover aka To Be A
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Незаменимая коллекция, демонстрирующая лучшие и самые востребованные интерпретации классики R&B 1970-х годов в исполнении самых известных ямайских артистов. Включает множество нестареющих хитов, а также давно забытые раритеты, недоступные на пластинках десятилетиями. Издание на виниле Эти записи не только отражают глубокое влияние американского R&B на ямайскую музыкальную сцену того десятилетия, но и демонстрируют необычайный талант островных музыкантов превращать классику соула в шедевры регги. В результате получается поистине захватывающее и увлекательное музыкальное творение, гарантированно заставляющее вас двигаться.


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Living For The City: Soul Reggae Classics (4099964218213) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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