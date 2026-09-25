Afro-Cuban All Stars - A Toda Cuba Le Gusta (coloured) (4099964218671) виниловая пластинка
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Описание товара Afro-Cuban All Stars - A Toda Cuba Le Gusta (coloured) (4099964218671) виниловая пластинка
«A Toda Cuba le Gusta» — дебютный и самый известный альбом проекта Afro-Cuban All Stars, которым руководил кубинский музыкант Хуан де Маркос Гонсалес. Альбом вышел в 1997 году. Это лимитированное переиздание на виниле 45 об/мин в расцветке, повторяющей цвета кубинского флага (красный, белый и синий) приурочено к 30-летию со дня легендарных студийных сессий 1996 года в Гаване Записанный в гаванской студии EGREM в 1996 году, на тех же сессиях, где был создан альбом «Buena Vista Social Club», альбом объединяет легендарных ветеранов, таких как Рубен Гонсалес и Ибрагим Феррер, с молодыми музыкантами, представляя собой яркую демонстрацию сона, дансона, румбы и мамбо. Альбом получил номинацию на премию «Грэмми».
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