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Afro-Cuban All Stars - A Toda Cuba Le Gusta (coloured) (4099964218671) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Afro-Cuban All Stars - A Toda Cuba Le Gusta (coloured) (4099964218671) виниловая пластинка

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Afro-Cuban All Stars - A Toda Cuba Le Gusta (coloured) (4099964218671) виниловая пластинка - фото 1
Afro-Cuban All Stars - A Toda Cuba Le Gusta (coloured) (4099964218671) виниловая пластинка - фото 2
Afro-Cuban All Stars - A Toda Cuba Le Gusta (coloured) (4099964218671) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Afro-Cuban All Stars
Альбом (сингл)
A Toda Cuba Le Gusta
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Afro-Cuban All Stars - A Toda Cuba Le Gusta (coloured) (4099964218671) виниловая пластинка - фото 1
  • Afro-Cuban All Stars - A Toda Cuba Le Gusta (coloured) (4099964218671) виниловая пластинка - фото 2
  • Afro-Cuban All Stars - A Toda Cuba Le Gusta (coloured) (4099964218671) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749685
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964218671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Afro-Cuban All Stars
Альбом (сингл)
A Toda Cuba Le Gusta
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Amor Verdadero, Alto Songo, Habana del Este, A Toda Cuba le Gusta, Fiesta de la Rumba, Los Sitios Asere, Pio Mentiroso, Maria Caracoles, Clasiqueando con Rub?n, El Cuarto de Tula
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Afro-Cuban All Stars - A Toda Cuba Le Gusta (coloured) (4099964218671) виниловая пластинка

«A Toda Cuba le Gusta» — дебютный и самый известный альбом проекта Afro-Cuban All Stars, которым руководил кубинский музыкант Хуан де Маркос Гонсалес. Альбом вышел в 1997 году. Это лимитированное переиздание на виниле 45 об/мин в расцветке, повторяющей цвета кубинского флага (красный, белый и синий) приурочено к 30-летию со дня легендарных студийных сессий 1996 года в Гаване Записанный в гаванской студии EGREM в 1996 году, на тех же сессиях, где был создан альбом «Buena Vista Social Club», альбом объединяет легендарных ветеранов, таких как Рубен Гонсалес и Ибрагим Феррер, с молодыми музыкантами, представляя собой яркую демонстрацию сона, дансона, румбы и мамбо. Альбом получил номинацию на премию «Грэмми».

Отзывы о товаре Afro-Cuban All Stars - A Toda Cuba Le Gusta (coloured) (4099964218671) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964218671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Afro-Cuban All Stars
Альбом (сингл)
A Toda Cuba Le Gusta
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Amor Verdadero, Alto Songo, Habana del Este, A Toda Cuba le Gusta, Fiesta de la Rumba, Los Sitios Asere, Pio Mentiroso, Maria Caracoles, Clasiqueando con Rub?n, El Cuarto de Tula
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«A Toda Cuba le Gusta» — дебютный и самый известный альбом проекта Afro-Cuban All Stars, которым руководил кубинский музыкант Хуан де Маркос Гонсалес. Альбом вышел в 1997 году. Это лимитированное переиздание на виниле 45 об/мин в расцветке, повторяющей цвета кубинского флага (красный, белый и синий) приурочено к 30-летию со дня легендарных студийных сессий 1996 года в Гаване Записанный в гаванской студии EGREM в 1996 году, на тех же сессиях, где был создан альбом «Buena Vista Social Club», альбом объединяет легендарных ветеранов, таких как Рубен Гонсалес и Ибрагим Феррер, с молодыми музыкантами, представляя собой яркую демонстрацию сона, дансона, румбы и мамбо. Альбом получил номинацию на премию «Грэмми».
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