From Scratch - Quiet Nights (Audiophile Edition) (4260428070191) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара From Scratch - Quiet Nights (Audiophile Edition) (4260428070191) виниловая пластинка
Два альбома, на которых одни и те же музыканты исполняют одни и те же восемь треков. Запись производилась в одной комнате, но с использованием разных микрофонов в двух разных сессиях. Стефан Флок и Райнер Майяр из лейбла Berliner Meister Schallplatten выбрали именно такое расположение микрофонов для этой записи квартета From Scratch. На альбомах с артикулами BM2419 и BM2421 четыре музыканта играют с двумя совершенно разными микрофонами и в разных условиях помещения. Результат: разное звучание, разное исполнение, разное ощущение. Другими словами, это крайне редкая возможность услышать, как использование разных микрофонов и настроек может тонко — или не очень — изменить звучание, а также интерпретацию записи. Обычно эти различия слышат только звукоинженеры, продюсеры и сами артисты, когда решают, как записывать сессию. Но на этот раз, как покупатель и слушатель, вы будете вовлечены в процесс. Вы сможете сравнить обе записи и услышать различия. Поскольку обе сессии были записаны в режиме прямой записи, без использования магнитной ленты или цифровых носителей, а музыка нарезается непосредственно на проигрыватель, вы получаете максимально приближенное к звучанию то, что музыканты и команда звукозаписи действительно слышали в студии. Для записи этого альбома использовалась аппаратура, включающая два микрофона Neumann KM140 для ударных, Audix D6 (кардиоидный) для бас-барабана и Neumann KM140 для малого барабана. Четыре микрофона для фортепиано: два Sennheiser MKH800 (кардиоидные) возле молоточков и два DPA 4006 Omnis над декой. Для саксофона — Josephson C722 (двойной кардиоидный, расположенные друг за другом). Для контрабаса — Sennheiser MKH20 (шариковый) под бриджем и пьезодатчик в бридже. Мы оставили некоторое расстояние между инструментами и установили экраны вокруг ударных, чтобы лучше разделить микрофоны. Точная микрофонная запись каждого инструмента и добавление естественной реверберации из нашей реверберационной камеры приводят к широкому, плотному, но в то же время воздушному звучанию.
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