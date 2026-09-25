From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара From Scratch - Fotografia Musica De Jobim (Audiophile Edition) (4260428070184) виниловая пластинка
Для берлинского мастера звукозаписи Стефана Флока последней темой стал расслабленный босса-нова-альбом, передающий ощущение пляжа и солнца. Чей же артист лучше подходит для этого, чем произведения бразильского автора «Девушки из Ипанемы» Антонио Карлоса Жобима?. Были отобраны восемь прекрасных композиций из его богатого репертуара, отличающихся незабываемыми мелодиями, красочными гармониями и редко исполняемой босса-новой в размере 3/4. Произведения были тщательно модернизированы в гармоничном ключе и аранжированы для специальной прямой записи вживую, процесса «direct-to-disc». В соответствии с девизом «Что играет, то и слышно – то, что слышно, уже сыграно», здесь нет наложений и нарезок. Запись начинается с поэтической пьесы для сопрано-саксофона «Fotografia». «Eu te amo» – одна из редких босса-нов в размере 3/4, чья плавная мелодия – по-настоящему запоминающаяся. Композиция "O morro nao tem vez" многим, безусловно, больше известна под названием "Favela": это жизнерадостная самба, в которой барабанщик "Зиппер" Шмигелок играет на метле, и которая приобретает особую изюминку благодаря легкой регармонизации Хельге Адамса. За ней следует проникновенная "How Insensitive", а затем начинается вторая сторона с самба-композиции "Agua de Beber", в которой впервые используется фортепиано Fender Rhodes. В меланхоличной "Falando de amor" группа звучит как традиционное фортепианное трио. Сопрано-саксофоном слушателям предлагается "Dindi": эта спокойная босса-нова сразу же вызвала улыбку у музыкантов во время подготовительных репетиций. "Luiza" — это снова босса-нова, сочетающая в себе земные отголоски скандинавского джаза. Альбом "Fotografia M?sica de Jobim" был записан первоклассными музыкантами: Симоном Беккер-Фоссом (саксофон, перкуссия, аранжировка), Хельге Адамом (фортепиано, электропианино, аранжировка), Петером Швебсом (клавишные) и Дитером "Зиппером" Шмигелоком (ударные). Последний играл "Девушку из Ипанемы" с Аструд Жилберто, будучи студентом в Нью-Йорке. Но убедитесь сами, послушав этот альбом, что Жобим может предложить гораздо больше, чем этот, несомненно, замечательный, нестареющий хит.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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