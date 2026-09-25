Описание товара From Scratch - Another Quiet Night (Audiophile Edition) (4260428070245) виниловая пластинка

Эксперимент, достойный внимания, расширяется: берлинский лейбл Berlin Master Records выпускает на виниле альбом «Another Quiet Night» квартета «From Scratch», ранее не издававшиеся записи с успешных сессий «Quiet Night» 2024 года. Под каталожными номерами BM2419 и BM2421 вы найдете первые две публикации этого проекта. Особенность заключается в том, что одни и те же композиции были записаны в двух разных помещениях, но с использованием разных микрофонов и акустики. Один раз с полномасштабной стереосистемой, другой раз с одноточечной системой Блюмлейна. Результат: разное звучание, разное исполнение, разное ощущение. На стороне А альбома «Another Quiet Night» представлены четыре трека в полномасштабном стерео, на стороне B — в одноточечной системе Блюмлейна. Это крайне редкая возможность услышать, как использование разных микрофонов и настроек может тонко — или не очень — изменить звучание, а также интерпретацию записи. Обычно эти различия слышат только звукоинженеры, продюсеры и сами артисты, когда решают, как записывать сессию. Но на этот раз, как покупатель и слушатель пластинки, вы будете вовлечены в процесс. Вы сможете сравнить обе записи и услышать различия. А поскольку обе сессии были созданы методом прямой записи, без использования магнитной ленты или цифровых записей, а музыка нарезается непосредственно на проигрыватель, вы получите максимально приближенное к звучанию то, что музыканты и команда звукозаписи действительно слышали в студии. Продюсеры Стефан Флок и Райнер Майяр объясняют схему расположения микрофонов по методу Блюмлейна: «Два микрофона Sennheiser MKH30 (в форме восьмерки), расположенные под углом 90° (оригинальный метод Блюмлейна), обеспечили нам хороший баланс и перспективу звучания фортепиано, ударных и саксофона, в то время как контрабас нельзя было расположить достаточно близко к микрофону, не мешая другим инструментам. Для достижения желаемой громкости, близости и глубины звучания мы разместили микрофон Sennheiser MKH20 (всенаправленный) под бриджем контрабаса. Стоя как можно ближе друг к другу со своими инструментами, музыканты могли лучше слышать друг друга. Однако микрофон находится дальше от источников звука, и в результате получается другое качество звучания — более старомодное, более расслабленное, менее напряженное». Описание стереозаписи на всей сцене: «Установка [.] включает в себя два микрофона Neumann KM140 для ударных, Audix D6 (кардиоидный) для бас-барабана и Neumann KM140 для малого барабана. Четыре микрофона для фортепиано: два Sennheiser MKH800 (кардиоидные) возле молоточков и два DPA 4006 Omnis над декой. Josephson C722 (двойной кардиоидный, расположенные друг за другом) для саксофона. Для контрабаса — Sennheiser MKH20 (шариковый) под бриджем и пьезодатчик в бридже. Мы оставили некоторое расстояние между инструментами и установили экраны вокруг ударных, чтобы лучше разделить микрофоны. Плотное расположение микрофонов для каждого инструмента и добавление естественной реверберации из нашей реверберационной камеры приводят к широкому, плотному, но в то же время воздушному звучанию».