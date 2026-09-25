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Creedence Clearwater Revival - Absolute Originals (Box) (Analogue) (0753088074516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Creedence Clearwater Revival - Absolute Originals (Box) (Analogue) (0753088074516) виниловая пластинка

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Creedence Clearwater Revival - Absolute Originals (Box) (Analogue) (0753088074516) виниловая пластинка - фото 1
Creedence Clearwater Revival - Absolute Originals (Box) (Analogue) (0753088074516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Absolute Originals
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Creedence Clearwater Revival - Absolute Originals (Box) (Analogue) (0753088074516) виниловая пластинка - фото 1
  • Creedence Clearwater Revival - Absolute Originals (Box) (Analogue) (0753088074516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 740 руб. 
Начислим 1150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749678
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Загружаем...
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Creedence Clearwater Revival - Absolute Originals (Box) (Analogue) (0753088074516) виниловая пластинка
40 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088074516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Absolute Originals
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Suzie Q., I Put A Spell On You, Born On The Bayou, Bootleg, Good Golly Miss Molly, Penthouse Pauper, Proud Mary, Green River, Commotion, Bad Moon Rising, Lodi, Down On The Corner, It Came Out Of The Sky, Cotton Fields, Fortunate Son, Don't Look Now (It Ain't You Or Me), The Midnight Special, Lookin' Out My Back Door, Run Through The Jungle, I Heard It Through The Grapevine, Have You Ever Seen The Rain, Hey Tonight, Sweet Hitch-Hiker, Someday Never Comes, Bad Moon Rising (Wide Stereo Mix), O2 Lod
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creedence Clearwater Revival - Absolute Originals (Box) (Analogue) (0753088074516) виниловая пластинка

Один из самых успешных переизданий в истории Analogue Productions, бокс-сет CCR Absolute Originals на 180-граммовых пластинках со скоростью 45 об/мин, классический восьмидисковый сборник, снова в продаже! Этот набор включает в себя лучшие треки с каждого из семи альбомов на скорости 45 об/мин. Благодаря небольшому количеству песен на каждой стороне (в некоторых релизах всего одна песня на стороне), ваш картридж будет лучше воспроизводить звук и, в конечном итоге, будет звучать слаще!. В сборник вошли самые большие хиты с каждого альбома (в точных копиях оригинальных обложек), подробные комментарии от выдающегося рок-критика Бена Фонг-Торреса из Rolling Stone, а также фотографии Барона Вольмана и Диди Зилл, которые запечатлели CCR «в те времена». Также есть эссе Стива Хоффмана, который вместе с Кевином Греем занимался ремастерингом этих шедевров в AcousTech Mastering. В качестве бонуса мы включили редкие стереомиксы "Bad Moon Rising" и "Proud Mary", записанные, конечно же, на скорости 45 оборотов в минуту. Проще говоря, это лучшие по звучанию версии этих замечательных песен, когда-либо выпущенные на виниле. Хиты стали культовыми: «Bad Moon Rising», «Proud Mary», «Down On The Corner», «Fortunate Son», «The Midnight Special», «I Heard It Through The Grapevine», «Run Through The Jungle», «Green River», «Have You Ever Seen The Rain» и многие другие!

Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival - Absolute Originals (Box) (Analogue) (0753088074516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088074516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Absolute Originals
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Suzie Q., I Put A Spell On You, Born On The Bayou, Bootleg, Good Golly Miss Molly, Penthouse Pauper, Proud Mary, Green River, Commotion, Bad Moon Rising, Lodi, Down On The Corner, It Came Out Of The Sky, Cotton Fields, Fortunate Son, Don't Look Now (It Ain't You Or Me), The Midnight Special, Lookin' Out My Back Door, Run Through The Jungle, I Heard It Through The Grapevine, Have You Ever Seen The Rain, Hey Tonight, Sweet Hitch-Hiker, Someday Never Comes, Bad Moon Rising (Wide Stereo Mix), O2 Lod
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Один из самых успешных переизданий в истории Analogue Productions, бокс-сет CCR Absolute Originals на 180-граммовых пластинках со скоростью 45 об/мин, классический восьмидисковый сборник, снова в продаже! Этот набор включает в себя лучшие треки с каждого из семи альбомов на скорости 45 об/мин. Благодаря небольшому количеству песен на каждой стороне (в некоторых релизах всего одна песня на стороне), ваш картридж будет лучше воспроизводить звук и, в конечном итоге, будет звучать слаще!. В сборник вошли самые большие хиты с каждого альбома (в точных копиях оригинальных обложек), подробные комментарии от выдающегося рок-критика Бена Фонг-Торреса из Rolling Stone, а также фотографии Барона Вольмана и Диди Зилл, которые запечатлели CCR «в те времена». Также есть эссе Стива Хоффмана, который вместе с Кевином Греем занимался ремастерингом этих шедевров в AcousTech Mastering. В качестве бонуса мы включили редкие стереомиксы "Bad Moon Rising" и "Proud Mary", записанные, конечно же, на скорости 45 оборотов в минуту. Проще говоря, это лучшие по звучанию версии этих замечательных песен, когда-либо выпущенные на виниле. Хиты стали культовыми: «Bad Moon Rising», «Proud Mary», «Down On The Corner», «Fortunate Son», «The Midnight Special», «I Heard It Through The Grapevine», «Run Through The Jungle», «Green River», «Have You Ever Seen The Rain» и многие другие!
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Creedence Clearwater Revival - Absolute Originals (Box) (Analogue) (0753088074516) виниловая пластинка - по цене 40740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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