Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-2002
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-2002
Конвекторы серии Capella с механическим управлением от Royal Thermo предлагают превосходную гибкость и безопасность. Они могут быть установлены как на стену, так и на пол, что позволяет эффективно использовать пространство в любом помещении. Защита от перегрева и опрокидывания обеспечивает безопасность во время работы устройства, автоматически отключая его при критических ситуациях. Регулируемый диапазон мощности от 0,5 до 2 кВт позволяет выбрать нужную мощность для обогрева различных по размеру помещений, а X-образный нагревательный элемент гарантирует быстрый и равномерный нагрев, улучшая общую эффективность обогрева.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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