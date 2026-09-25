Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-2000
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб.
В наличии
Код товара: 749670
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5 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект настенного крепления
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-2000
Конвекторы серии Capella с механическим управлением от Royal Thermo предлагают превосходную гибкость и безопасность. Они могут быть установлены как на стену, так и на пол, что позволяет эффективно использовать пространство в любом помещении. Защита от перегрева и опрокидывания обеспечивает безопасность во время работы устройства, автоматически отключая его при критических ситуациях. Регулируемый диапазон мощности от 0,5 до 2 кВт позволяет выбрать нужную мощность для обогрева различных по размеру помещений, а X-образный нагревательный элемент гарантирует быстрый и равномерный нагрев, улучшая общую эффективность обогрева.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект настенного крепления
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Конвекторы серии Capella с механическим управлением от Royal Thermo предлагают превосходную гибкость и безопасность. Они могут быть установлены как на стену, так и на пол, что позволяет эффективно использовать пространство в любом помещении. Защита от перегрева и опрокидывания обеспечивает безопасность во время работы устройства, автоматически отключая его при критических ситуациях. Регулируемый диапазон мощности от 0,5 до 2 кВт позволяет выбрать нужную мощность для обогрева различных по размеру помещений, а X-образный нагревательный элемент гарантирует быстрый и равномерный нагрев, улучшая общую эффективность обогрева.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Конвектор электрический Royal Thermo Capella RCHC/M-2000 - данный товар вы можете купить по цене 5790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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