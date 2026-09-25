Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1500-4E (электронный)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1500-4E (электронный)
Представляем вам уникальную новинку – Конвектор электрический, блок управления Transformer Electronic - BEC/EVU-1500-4E. Отопительные модули EVOLUTION TRANSFORMER SYSTEM оснащены уникальным, запатентованным нагревательным элементом нового поколения, изготовленным по технологии HEDGEHOG. Благодаря специально разработанной ребристой поверхности нагревательного элемента, площадь теплоотдачи увеличена на 20%, что дает более высокую производительность и более быстрый обогрев, по сравнению с типовыми нагревательными элементами аналогичной мощности. Трапециевидная форма корпуса и выносная конструкция крепления блоков управления, позволяет равномерно распределять нагретый воздух внутри конвекционной камеры, прогревая помещение на 30% быстрее. Специальная аэродинамическая форма жалюзи разработана с учетом физики конвективных процессов и увеличивает скорость конвективного потока, снижая температуру нагрева внешнего корпуса отопительного модуля. Безопасность подтверждена сертификатом МЧС. Кронштейны для настенного крепления и шасси в комплекте.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 220 руб.2555 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500...
-
В наличииЦена 10 270 руб. 15 440 руб.2568 руб. в СплитКонвектор электрический Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI...
-
В наличииЦена 10 470 руб. 16 970 руб.2618 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2500-4I (...
-
В наличииЦена 10 530 руб. 16 950 руб.2633 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2...
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-200...
-
В наличииЦена 10 770 руб.2693 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 10 860 руб.2715 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 11 010 руб. 17 790 руб.2753 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2...
-
В наличииЦена 11 150 руб.2788 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-100...
-
В наличииЦена 11 320 руб.2830 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 11 320 руб.2830 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1...
-
В наличииЦена 11 571 руб. 14 480 руб.2893 руб. в СплитКомплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-...
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
Отзывы о товаре Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1500-4E (электронный)