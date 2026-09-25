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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2500-3M (механический) купить с доставкой в Москве
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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2500-3M (механический)

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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2500-3M (механический)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 
Начислим 474 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749657
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2500-3M (механический)
9 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu Transformer с блоком управления
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2500-3M (механический)

Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG. Бесшумный монолитный нагревательный элемент HEDGEHOG нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстрый и эффективно обогревать помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.

Отзывы о товаре Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2500-3M (механический)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu Transformer с блоком управления
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG. Бесшумный монолитный нагревательный элемент HEDGEHOG нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстрый и эффективно обогревать помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-2500-3M (механический) - стоимость товара 9290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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