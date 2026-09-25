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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1500-3M (механический) купить с доставкой в Москве
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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1500-3M (механический)

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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1500-3M (механический)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб. 
Начислим 374 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749653
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1500-3M (механический)
7 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Набор крепежных элементов
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв.м
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1500-3M (механический)

Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG. Бесшумный монолитный нагревательный элемент HEDGEHOG нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстрый и эффективно обогревать помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.



Теги товара: 1500 вт

Отзывы о товаре Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1500-3M (механический)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Набор крепежных элементов
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв.м
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG. Бесшумный монолитный нагревательный элемент HEDGEHOG нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстрый и эффективно обогревать помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.


Теги товара: 1500 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1500-3M (механический) – стоимость товара 7430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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