Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-1500-4E (электронный)
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 280 руб.
В наличии
Код товара: 749645
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13 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-1500-4E (электронный)
Конвектор обладает высотой 22 см, что позволяет устанавливать его в помещениях с панорамными окнами и низкими подоконниками. Нагревательный элемент HEDGEHOG отличается увеличенной площадью теплопередачи и обеспечивает равномерное распределение теплого конвекционного потока.
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Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
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Рекомендуемая площадь обогрева
20 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Россия
Конвектор обладает высотой 22 см, что позволяет устанавливать его в помещениях с панорамными окнами и низкими подоконниками. Нагревательный элемент HEDGEHOG отличается увеличенной площадью теплопередачи и обеспечивает равномерное распределение теплого конвекционного потока.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
Комплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BEC/PL-1500-4E (электронный) - купить по цене 13280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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