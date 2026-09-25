Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
137 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749628
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы
Мощность обогрева
3600 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
вытяжная
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
105 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа
Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа. Также блоки обладают универсальными возможностями монтажа, так как подключение воздуховода возможно снизу и сзади.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы
Мощность обогрева
3600 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
вытяжная
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
105 м2
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Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа. Также блоки обладают универсальными возможностями монтажа, так как подключение воздуховода возможно снизу и сзади.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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