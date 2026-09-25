Top.Mail.Ru
Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа - фото 1
Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа - фото 2
Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа - фото 1
  • Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа - фото 2
  • Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 780 руб. 
В наличии
Код товара: 749627
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа
74 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, пульт
Мощность обогрева
1650 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, вытяжная
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
52 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа

Современные напольно-потолочные блоки полупромышленных сплит-систем Ballu позволяют не только создать оптимальный микрокримат, но и стать элегантной частью интерьера. Являются идеальным решением для коммерческих помещений, таких как магазины, офисы, рестораны и др.

Отзывы о товаре Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, пульт
Мощность обогрева
1650 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
инверторный
Тип установки
напольный, вытяжная
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
52 м2
Влагозащита
Да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Современные напольно-потолочные блоки полупромышленных сплит-систем Ballu позволяют не только создать оптимальный микрокримат, но и стать элегантной частью интерьера. Являются идеальным решением для коммерческих помещений, таких как магазины, офисы, рестораны и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа - этот товар вы можете купить по цене 74780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...