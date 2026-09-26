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I Saw You Dancing - Greatest Hits (Blue Vinyl) (LP) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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I Saw You Dancing - Greatest Hits (Blue Vinyl) (LP) виниловая пластинка

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I Saw You Dancing - Greatest Hits (White Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 1
I Saw You Dancing - Greatest Hits (White Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 2
I Saw You Dancing - Greatest Hits (White Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 3
I Saw You Dancing - Greatest Hits (White Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 4
I Saw You Dancing - Greatest Hits (White Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 5
I Saw You Dancing - Greatest Hits (White Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yaki-Da
Альбом (сингл)
I Saw You Dancing - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • I Saw You Dancing - Greatest Hits (White Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 1
  • I Saw You Dancing - Greatest Hits (White Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 2
  • I Saw You Dancing - Greatest Hits (White Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 3
  • I Saw You Dancing - Greatest Hits (White Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 4
  • I Saw You Dancing - Greatest Hits (White Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 5
  • I Saw You Dancing - Greatest Hits (White Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749618
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Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yaki-Da
Альбом (сингл)
I Saw You Dancing - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Saw You Dancing (Radio), Teaser On The Catwalk, Dreamin', Another Better World, I Believe (Radio Version), Pride Of Africa, Rescue Me Tonight, Just A Dream, Deep In The Jungle, Careful, Now I Want Love, If Only The World (Album Version), Show Me Love (Radio Edit), A Small Step For Love
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х2х2
Вес, г.
200

Описание товара I Saw You Dancing - Greatest Hits (Blue Vinyl) (LP) виниловая пластинка

Компиляция главных хитов культовой поп-группы 90-х, выпущенная на цветном (синем) виниле. Издание представляет собой сборник лучших композиций шведского женского дуэта Yaki-Da (солистки Линда Шенберг и Мэри Кнутсен-Грин), основанного продюсером Ace of Base Йонасом Берггреном. Звучание альбома наполнено ностальгическими танцевальными ритмами середины 1990-х, сочетающими в себе яркие поп-мелодии и элементы классического евродэнса. Лимитированный синий винил делает это издание отличным коллекционным экземпляром для любителей ретро-дискотек.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре I Saw You Dancing - Greatest Hits (Blue Vinyl) (LP) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yaki-Da
Альбом (сингл)
I Saw You Dancing - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Saw You Dancing (Radio), Teaser On The Catwalk, Dreamin', Another Better World, I Believe (Radio Version), Pride Of Africa, Rescue Me Tonight, Just A Dream, Deep In The Jungle, Careful, Now I Want Love, If Only The World (Album Version), Show Me Love (Radio Edit), A Small Step For Love
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Компиляция главных хитов культовой поп-группы 90-х, выпущенная на цветном (синем) виниле. Издание представляет собой сборник лучших композиций шведского женского дуэта Yaki-Da (солистки Линда Шенберг и Мэри Кнутсен-Грин), основанного продюсером Ace of Base Йонасом Берггреном. Звучание альбома наполнено ностальгическими танцевальными ритмами середины 1990-х, сочетающими в себе яркие поп-мелодии и элементы классического евродэнса. Лимитированный синий винил делает это издание отличным коллекционным экземпляром для любителей ретро-дискотек.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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