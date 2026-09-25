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How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка

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How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 1
How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 2
How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 3
How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 4
How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 5
How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
SCOOTER
Альбом (сингл)
How Much Is The Fish? - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 1
  • How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 2
  • How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 3
  • How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 4
  • How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 5
  • How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749617
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Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
SCOOTER
Альбом (сингл)
How Much Is The Fish? - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
How Much Is The Fish? (03:46) — Из альбома "No Time to Chill", 1998, Call Me Ma?ana (Heavy Horses Radio) (03:48) — Сингл, 1999, The Age Of Love (03:51) — Из альбома "Age of Love", 1997, Nessaja (03:28) — Сингл, 2002, I Was Made For Lovin' You (03:33) — Из альбома "No Time to Chill", 1998 (Кавер на KISS), Faster Harder Scooter (03:46) — Сингл, 1999, Weekend! (Radio Edit) (03:35) — Сингл, 2003, Fire (03:31) — Из альбома "Age of Love", 1997, Hyper Hyper (Video Edit) (03:34) — Сингл, 1994, Ramp! (Th
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х2х2
Вес, г.
200

Описание товара How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка

Scooter — это легендарная немецкая электронная группа, образованная в 1993 году в Гамбурге, которая стала одним из самых успешных музыкальных проектов в истории Германии. Коллектив продал более 30 миллионов дисков по всему миру и завоевал свыше 80 золотых и платиновых наград.Музыка Scooter — это невероятная смесь мощной энергетики, быстрых битов и запоминающихся речевок фронтмена.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
SCOOTER
Альбом (сингл)
How Much Is The Fish? - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
How Much Is The Fish? (03:46) — Из альбома "No Time to Chill", 1998, Call Me Ma?ana (Heavy Horses Radio) (03:48) — Сингл, 1999, The Age Of Love (03:51) — Из альбома "Age of Love", 1997, Nessaja (03:28) — Сингл, 2002, I Was Made For Lovin' You (03:33) — Из альбома "No Time to Chill", 1998 (Кавер на KISS), Faster Harder Scooter (03:46) — Сингл, 1999, Weekend! (Radio Edit) (03:35) — Сингл, 2003, Fire (03:31) — Из альбома "Age of Love", 1997, Hyper Hyper (Video Edit) (03:34) — Сингл, 1994, Ramp! (Th
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Scooter — это легендарная немецкая электронная группа, образованная в 1993 году в Гамбурге, которая стала одним из самых успешных музыкальных проектов в истории Германии. Коллектив продал более 30 миллионов дисков по всему миру и завоевал свыше 80 золотых и платиновых наград.Музыка Scooter — это невероятная смесь мощной энергетики, быстрых битов и запоминающихся речевок фронтмена.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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