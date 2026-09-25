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Scooter — это легендарная немецкая электронная группа, образованная в 1993 году в Гамбурге, которая стала одним из самых успешных музыкальных проектов в истории Германии. Коллектив продал более 30 миллионов дисков по всему миру и завоевал свыше 80 золотых и платиновых наград.Музыка Scooter — это невероятная смесь мощной энергетики, быстрых битов и запоминающихся речевок фронтмена.

Scooter — это легендарная немецкая электронная группа, образованная в 1993 году в Гамбурге, которая стала одним из самых успешных музыкальных проектов в истории Германии. Коллектив продал более 30 миллионов дисков по всему миру и завоевал свыше 80 золотых и платиновых наград.Музыка Scooter — это невероятная смесь мощной энергетики, быстрых битов и запоминающихся речевок фронтмена.

How Much Is The Fish? - Greatest Hits (Neon Yellow Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.