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Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка

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Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 1
Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 2
Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 3
Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 4
Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Black Box
Альбом (сингл)
Everybody Everybody - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 1
  • Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 2
  • Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 3
  • Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 4
  • Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749616
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Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Black Box
Альбом (сингл)
Everybody Everybody - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Everybody Everybody (Love Unlimited Mix), Hold On, What Is Love, Open Your Eyes, Not Anyone (Original Remix), Dreamland, Ride On Time, Strike It Up (Hardcore Mix), I Don't Know Anybody Else, I've Got The Vibration (Lelewel Freak Radio), Fantasy (Remixed Edit), The Beat Of Your Heart, Ghost Box
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х2х2
Вес, г.
200

Описание товара Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка

Black Box — Everybody Everybody / Greatest Hits (White Vinyl) — это эксклюзивное переиздание лучших треков культовой итальянской группы на белом виниле, ставшее классикой мировой танцевальной сцены. Итальянское трио Black Box (продюсеры Даниэле Даволи, Мирко Лимони и Валерио Семпличи) в конце 80-х и начале 90-х буквально перевернуло представление о танцевальной музыке, став пионерами стиля Italo-House.Их визитная карточка — это мощный, пронзительный диско-вокал легендарной Марты Уош (Martha Wash), наложенный на энергичные клубные биты, винтажные хаус-органы и фортепианные проигрыши. Настоящее издание Greatest Hits объединяет главные боевики из их платинового альбома Dreamland (1990) и лучшие синглы, которые до сих пор взрывают танцполы по всему миру. Белый цвет пластинки делает этот винил отличным коллекционным экземпляром.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Everybody Everybody - Greatest Hits (Whitew Vinyl) (LP) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Black Box
Альбом (сингл)
Everybody Everybody - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Everybody Everybody (Love Unlimited Mix), Hold On, What Is Love, Open Your Eyes, Not Anyone (Original Remix), Dreamland, Ride On Time, Strike It Up (Hardcore Mix), I Don't Know Anybody Else, I've Got The Vibration (Lelewel Freak Radio), Fantasy (Remixed Edit), The Beat Of Your Heart, Ghost Box
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Black Box — Everybody Everybody / Greatest Hits (White Vinyl) — это эксклюзивное переиздание лучших треков культовой итальянской группы на белом виниле, ставшее классикой мировой танцевальной сцены. Итальянское трио Black Box (продюсеры Даниэле Даволи, Мирко Лимони и Валерио Семпличи) в конце 80-х и начале 90-х буквально перевернуло представление о танцевальной музыке, став пионерами стиля Italo-House.Их визитная карточка — это мощный, пронзительный диско-вокал легендарной Марты Уош (Martha Wash), наложенный на энергичные клубные биты, винтажные хаус-органы и фортепианные проигрыши. Настоящее издание Greatest Hits объединяет главные боевики из их платинового альбома Dreamland (1990) и лучшие синглы, которые до сих пор взрывают танцполы по всему миру. Белый цвет пластинки делает этот винил отличным коллекционным экземпляром.


Теги товара: Цветной винил
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