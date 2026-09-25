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Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка

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Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 1
Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 2
Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 3
Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 4
Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 5
Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 6
Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
Wheel Of Fortune - Greatest Hits
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 1
  • Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 2
  • Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 3
  • Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 4
  • Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 5
  • Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 6
  • Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749615
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Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
Wheel Of Fortune - Greatest Hits
Жанр
House
Трек-лист
Wheel Of Fortune (7" Mix), The Sign, Voulez-Vous Dancer, My Deja Vu, Don't Turn Around, Life Is A Flover, Unspeakable, Happy Nation (Radio Edit), Travel To Romantis, Never Gonna Say I'm Sorry, Living In A Danger, Da Capo, Beautiful Life, Cruel Summer, Look Around Me, All That She Wants
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х2х2
Вес, г.
200

Описание товара Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка

Компиляция лучших хитов группы Ace Of Base под названием «Wheel Of Fortune - Greatest Hits», выпущенная на цветном оранжевом виниле (Orange Vinyl). Издание (Greatest Hits), ориентированно на коллекционеров и любителей формата. Главная особенность пластинки — её визуальное оформление глухой ярко-оранжевый винил. Название альбому дал легендарный дебютный сингл группы 1992 года — «Wheel Of Fortune» («Колесо фортуны»). Релиз включает в себя главные радио-хиты шведского квартета, которые гремели по всему миру в 90-х и начале 2000-х годов. Звучание треков основано на современных ремастерах, что обеспечивает чистое и динамичное воспроизведение на виниловых проигрывателях.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
Wheel Of Fortune - Greatest Hits
Жанр
House
Трек-лист
Wheel Of Fortune (7" Mix), The Sign, Voulez-Vous Dancer, My Deja Vu, Don't Turn Around, Life Is A Flover, Unspeakable, Happy Nation (Radio Edit), Travel To Romantis, Never Gonna Say I'm Sorry, Living In A Danger, Da Capo, Beautiful Life, Cruel Summer, Look Around Me, All That She Wants
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Компиляция лучших хитов группы Ace Of Base под названием «Wheel Of Fortune - Greatest Hits», выпущенная на цветном оранжевом виниле (Orange Vinyl). Издание (Greatest Hits), ориентированно на коллекционеров и любителей формата. Главная особенность пластинки — её визуальное оформление глухой ярко-оранжевый винил. Название альбому дал легендарный дебютный сингл группы 1992 года — «Wheel Of Fortune» («Колесо фортуны»). Релиз включает в себя главные радио-хиты шведского квартета, которые гремели по всему миру в 90-х и начале 2000-х годов. Звучание треков основано на современных ремастерах, что обеспечивает чистое и динамичное воспроизведение на виниловых проигрывателях.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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