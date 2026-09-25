Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wheel Of Fortune - Greatest Hits (Orange Vinyl) (LP) виниловая пластинка
Компиляция лучших хитов группы Ace Of Base под названием «Wheel Of Fortune - Greatest Hits», выпущенная на цветном оранжевом виниле (Orange Vinyl). Издание (Greatest Hits), ориентированно на коллекционеров и любителей формата. Главная особенность пластинки — её визуальное оформление глухой ярко-оранжевый винил. Название альбому дал легендарный дебютный сингл группы 1992 года — «Wheel Of Fortune» («Колесо фортуны»). Релиз включает в себя главные радио-хиты шведского квартета, которые гремели по всему миру в 90-х и начале 2000-х годов. Звучание треков основано на современных ремастерах, что обеспечивает чистое и динамичное воспроизведение на виниловых проигрывателях.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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