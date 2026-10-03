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Валик "Искусственный мех" СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин купить с доставкой в Москве
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Валик "Искусственный мех" СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин

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Валик &quot;Искусственный мех&quot; СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин - фото 1
Валик &quot;Искусственный мех&quot; СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин - фото 2
Валик &quot;Искусственный мех&quot; СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для лака, Для грунтовки, Для краски
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
  • Валик &quot;Искусственный мех&quot; СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин - фото 1
  • Валик &quot;Искусственный мех&quot; СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин - фото 2
  • Валик &quot;Искусственный мех&quot; СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749613
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип валика
малярный
Назначение
Для лака, Для грунтовки, Для краски
Комплектация
в сборе с ручкой
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик "Искусственный мех" СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин

Валик СИБРТЕХ 80154 ''искусственный мех'' в сборе 250мм d – 48мм d ручки – 6мм крепление шплинтом Валик ''Искусственный мех'' с ручкой предназначен как для профессионального, так и для бытового использования при проведении работ на поверхностях большой площади.Конструкция крепления ролика к рукоятке шплинтом обеспечивает свободное вращение ролика и повышение ресурса при многократной смене красящей шубки.Предусмотрена возможность многократного использования валика при смене шубки.Искусственный мех на трикотажной основе отличается наиболее ровным распределением ЛКМ по поверхности, благодаря чему их можно использовать для выполнения как внешних, так и внутренних отделочных работ.Подходит для работы с алкидными, масляными и вододисперсными красками.Шубка не скатывается во время работы.Для всех типов поверхностей.



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Отзывы о товаре Валик "Искусственный мех" СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип валика
малярный
Назначение
Для лака, Для грунтовки, Для краски
Комплектация
в сборе с ручкой
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Страна производитель
Россия
Описание
Валик СИБРТЕХ 80154 ''искусственный мех'' в сборе 250мм d – 48мм d ручки – 6мм крепление шплинтом Валик ''Искусственный мех'' с ручкой предназначен как для профессионального, так и для бытового использования при проведении работ на поверхностях большой площади.Конструкция крепления ролика к рукоятке шплинтом обеспечивает свободное вращение ролика и повышение ресурса при многократной смене красящей шубки.Предусмотрена возможность многократного использования валика при смене шубки.Искусственный мех на трикотажной основе отличается наиболее ровным распределением ЛКМ по поверхности, благодаря чему их можно использовать для выполнения как внешних, так и внутренних отделочных работ.Подходит для работы с алкидными, масляными и вододисперсными красками.Шубка не скатывается во время работы.Для всех типов поверхностей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


Валик "Искусственный мех" СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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