Валик "Искусственный мех" СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Валик "Искусственный мех" СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин
Валик СИБРТЕХ 80154 ''искусственный мех'' в сборе 250мм d – 48мм d ручки – 6мм крепление шплинтом Валик ''Искусственный мех'' с ручкой предназначен как для профессионального, так и для бытового использования при проведении работ на поверхностях большой площади.Конструкция крепления ролика к рукоятке шплинтом обеспечивает свободное вращение ролика и повышение ресурса при многократной смене красящей шубки.Предусмотрена возможность многократного использования валика при смене шубки.Искусственный мех на трикотажной основе отличается наиболее ровным распределением ЛКМ по поверхности, благодаря чему их можно использовать для выполнения как внешних, так и внутренних отделочных работ.Подходит для работы с алкидными, масляными и вододисперсными красками.Шубка не скатывается во время работы.Для всех типов поверхностей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитВалик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, вор...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитВалик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаме...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80894, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 110 руб.28 руб. в СплитВалик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80104, 250 мм, D - 48 мм, диаме...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80895, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80880, 180 мм, диам...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80624, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80882, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик сменный "Лаки" СИБРТЕХ 80181, 250 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 ...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик "Лаки" СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диамет...
-
В наличииЦена 150 руб.38 руб. в СплитВалик "Лаки" СИБРТЕХ 80178, 180 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм, диамет...
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик "Искусственный мех" СИБРТЕХ 80154, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплин