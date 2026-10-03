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Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B купить с доставкой в Москве
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Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B

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Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B - фото 1
Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B - фото 2
Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B - фото 3
Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B - фото 4
Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
металл, сталь
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
30
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
  • Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B - фото 1
  • Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B - фото 2
  • Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B - фото 3
  • Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B - фото 4
  • Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749612
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
металл, сталь
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B

Отрезной круг по металлу Сибртех 84%A+16%B 743297 диаметром 300 мм и толщиной 3,0 мм устанавливается на фланец ручной углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 32 мм. Предназначен для работы по металлу, оптимален для резания углеродистых сталей. Максимальная частота вращения составляет 5100 об/мин. Пригодится в мастерской, будет также полезен в быту.

Преимущества

  • Высокие абразивные свойства — твердые зерна электрокорунда нормального позволяют быстро резать заготовки.
  • Прочность — двухслойная усиленная сетка повышает стойкость круга к разрыву, обеспечивая безопасность работы.
  • Стабильная производительность — благодаря бакелитовой связке абразивный слой не разрушается при работе на высокой скорости
  • Долговечность — оснастка толщиной 3,0 мм легко и аккуратно режет сталь, позволяя получить ровную кромку без дефектов.



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Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
металл, сталь
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг отрезной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной круг по металлу Сибртех 84%A+16%B 743297 диаметром 300 мм и толщиной 3,0 мм устанавливается на фланец ручной углошлифовальной машины или станка с посадочным размером 32 мм. Предназначен для работы по металлу, оптимален для резания углеродистых сталей. Максимальная частота вращения составляет 5100 об/мин. Пригодится в мастерской, будет также полезен в быту.

Преимущества

  • Высокие абразивные свойства — твердые зерна электрокорунда нормального позволяют быстро резать заготовки.
  • Прочность — двухслойная усиленная сетка повышает стойкость круга к разрыву, обеспечивая безопасность работы.
  • Стабильная производительность — благодаря бакелитовой связке абразивный слой не разрушается при работе на высокой скорости
  • Долговечность — оснастка толщиной 3,0 мм легко и аккуратно режет сталь, позволяя получить ровную кромку без дефектов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Круг отрезной по металлу СИБРТЕХ 743297, 300 ? 3, 0 ? 32 мм, 84%A+16%B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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