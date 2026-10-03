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Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS купить с доставкой в Москве
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Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS

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Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS - фото 1
Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS - фото 2
Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS - фото 3
Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS - фото 4
Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS - фото 5
Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для электролобзика
Материал назначения
Дерево, Пластик
Шаг зубьев
9 TPI
Длина, мм
126
Ширина, мм
7
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
  • Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS - фото 1
  • Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS - фото 2
  • Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS - фото 3
  • Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS - фото 4
  • Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS - фото 5
  • Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749606
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал
HCS (Y8)
Материал назначения
Дерево, Пластик
Шаг зубьев
9 TPI
Длина, мм
126
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS

Полотна для электролобзика Matrix 78220, T311C, 100 х 2,75 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, используются для работы по дереву. Совместимы с аккумуляторными и сетевыми лобзиками, рассчитанными на оснастку с Т-образным хвостовиком. Имеют фрезерованные зубья и способны быстро распиливать фанеру, пластик и мягкую древесину толщиной от 20 до 75 мм. Полотна подходят для выполнения столярных работ и решения бытовых задач.

Преимущества

  • Долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали, устойчивой к длительным нагрузкам.
  • Высокая скорость распиловки — зубья с шагом 2,75 мм обеспечивают быстрый и качественный рез.
  • Гарантированное качество — при производстве использовано специализированное оборудование и применены современные технологии.
  • Удобная упаковка — полотна поставляются в наборе из 3 шт., которых хватит надолго.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для электролобзика
Материал
HCS (Y8)
Материал назначения
Дерево, Пластик
Шаг зубьев
9 TPI
Длина, мм
126
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Полотно для электролобзика - 3 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полотна для электролобзика Matrix 78220, T311C, 100 х 2,75 мм, из стали HCS, 3 шт. в упаковке, используются для работы по дереву. Совместимы с аккумуляторными и сетевыми лобзиками, рассчитанными на оснастку с Т-образным хвостовиком. Имеют фрезерованные зубья и способны быстро распиливать фанеру, пластик и мягкую древесину толщиной от 20 до 75 мм. Полотна подходят для выполнения столярных работ и решения бытовых задач.

Преимущества

  • Долговечность — пилки изготовлены из высокоуглеродистой стали, устойчивой к длительным нагрузкам.
  • Высокая скорость распиловки — зубья с шагом 2,75 мм обеспечивают быстрый и качественный рез.
  • Гарантированное качество — при производстве использовано специализированное оборудование и применены современные технологии.
  • Удобная упаковка — полотна поставляются в наборе из 3 шт., которых хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для электролобзика по дереву MATRIX 78220, 100 ? 2, 75 мм, 3 шт., HCS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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