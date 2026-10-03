Валик "ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ" с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Валик "ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ" с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6
Валик Сибртех «ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ» 80114 из полиэстера, с роликом 250 х 48 мм, ручкой 6 мм и ворсом 15 мм, предназначен для проведения подготовительных и общемалярных работ. С его помощью можно наносить эмали, масляные краски, антикоррозионные покрытия на гладкие и шероховатые поверхности. Синтетический ворс хорошо впитывает и отдает ЛКМ, равномерно распределяя его по поверхности.
Преимущества
- Высокое качество работ — шубка с бесшовной структурой не оставляет следов на поверхности, обеспечивая получение ровного покрытия.
- Легкая установка ролика — благодаря быстросъемной системе крепления его удобно чистить и менять.
- Надежная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому ролик не деформируется даже при частом снятии.
- Прочность — шубка закреплена на ролике при помощи термоклея (технология Termofusion), поэтому не деформируется и не отслаивается при многократном использовании.
- Защита от разрушения — оцинкованный бюгель устойчив к коррозии, а значит, прослужит долго.
- Ширина 250 мм — ролик оптимально подходит для окрашивания участков большой площади.
- Комфортная эксплуатация — ролик свободно вращается, что повышает отдачу краски и экономит время мастера.
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Валик Сибртех «ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ» 80114 из полиэстера, с роликом 250 х 48 мм, ручкой 6 мм и ворсом 15 мм, предназначен для проведения подготовительных и общемалярных работ. С его помощью можно наносить эмали, масляные краски, антикоррозионные покрытия на гладкие и шероховатые поверхности. Синтетический ворс хорошо впитывает и отдает ЛКМ, равномерно распределяя его по поверхности.
Преимущества
- Высокое качество работ — шубка с бесшовной структурой не оставляет следов на поверхности, обеспечивая получение ровного покрытия.
- Легкая установка ролика — благодаря быстросъемной системе крепления его удобно чистить и менять.
- Надежная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому ролик не деформируется даже при частом снятии.
- Прочность — шубка закреплена на ролике при помощи термоклея (технология Termofusion), поэтому не деформируется и не отслаивается при многократном использовании.
- Защита от разрушения — оцинкованный бюгель устойчив к коррозии, а значит, прослужит долго.
- Ширина 250 мм — ролик оптимально подходит для окрашивания участков большой площади.
- Комфортная эксплуатация — ролик свободно вращается, что повышает отдачу краски и экономит время мастера.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик "ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ" с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6