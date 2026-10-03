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Валик "ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ" с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 купить с доставкой в Москве
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Валик "ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ" с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6

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Валик &quot;ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 - фото 1
Валик &quot;ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 - фото 2
Валик &quot;ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 - фото 3
Валик &quot;ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 - фото 4
Валик &quot;ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 - фото 5
Валик &quot;ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
15
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
  • Валик &quot;ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 - фото 1
  • Валик &quot;ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 - фото 2
  • Валик &quot;ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 - фото 3
  • Валик &quot;ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 - фото 4
  • Валик &quot;ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 - фото 5
  • Валик &quot;ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ&quot; с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749605
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
15
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик "ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ" с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6

Валик Сибртех «ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ» 80114 из полиэстера, с роликом 250 х 48 мм, ручкой 6 мм и ворсом 15 мм, предназначен для проведения подготовительных и общемалярных работ. С его помощью можно наносить эмали, масляные краски, антикоррозионные покрытия на гладкие и шероховатые поверхности. Синтетический ворс хорошо впитывает и отдает ЛКМ, равномерно распределяя его по поверхности.

Преимущества

  • Высокое качество работ — шубка с бесшовной структурой не оставляет следов на поверхности, обеспечивая получение ровного покрытия.
  • Легкая установка ролика — благодаря быстросъемной системе крепления его удобно чистить и менять.
  • Надежная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому ролик не деформируется даже при частом снятии.
  • Прочность — шубка закреплена на ролике при помощи термоклея (технология Termofusion), поэтому не деформируется и не отслаивается при многократном использовании.
  • Защита от разрушения — оцинкованный бюгель устойчив к коррозии, а значит, прослужит долго.
  • Ширина 250 мм — ролик оптимально подходит для окрашивания участков большой площади.
  • Комфортная эксплуатация — ролик свободно вращается, что повышает отдачу краски и экономит время мастера.



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Отзывы о товаре Валик "ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ" с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
15
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Описание

Валик Сибртех «ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ» 80114 из полиэстера, с роликом 250 х 48 мм, ручкой 6 мм и ворсом 15 мм, предназначен для проведения подготовительных и общемалярных работ. С его помощью можно наносить эмали, масляные краски, антикоррозионные покрытия на гладкие и шероховатые поверхности. Синтетический ворс хорошо впитывает и отдает ЛКМ, равномерно распределяя его по поверхности.

Преимущества

  • Высокое качество работ — шубка с бесшовной структурой не оставляет следов на поверхности, обеспечивая получение ровного покрытия.
  • Легкая установка ролика — благодаря быстросъемной системе крепления его удобно чистить и менять.
  • Надежная конструкция — фланцы приварены ультразвуком, поэтому ролик не деформируется даже при частом снятии.
  • Прочность — шубка закреплена на ролике при помощи термоклея (технология Termofusion), поэтому не деформируется и не отслаивается при многократном использовании.
  • Защита от разрушения — оцинкованный бюгель устойчив к коррозии, а значит, прослужит долго.
  • Ширина 250 мм — ролик оптимально подходит для окрашивания участков большой площади.
  • Комфортная эксплуатация — ролик свободно вращается, что повышает отдачу краски и экономит время мастера.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик "ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ" с ручкой СИБРТЕХ 80114, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс 15 мм, диаметр ручки 6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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