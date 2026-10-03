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Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки купить с доставкой в Москве
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Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки

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Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 1
Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 2
Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 3
Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 4
Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 5
Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
  • Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 1
  • Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 2
  • Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 3
  • Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 4
  • Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 5
  • Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749600
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки

Валик с натуральным мехом Сибртех 80123, с ворсом 12 мм, ручкой 6 мм, диаметром ролика 48 мм и шириной 200 мм, позволяет работать с эмалями, масляными и водно-дисперсионными красками, а также защитными покрытиями. Благодаря длине ворса 12 мм валик подходит для окрашивания не только гладких, но и шероховатых поверхностей.

Преимущества

  • Быстросъемная система фиксации — ролик легко менять и чистить без рукоятки.
  • Деформационная стойкость — фланцы приварены ультразвуком, поэтому конструкция выдерживает частый монтаж/демонтаж ролика.
  • Высокая производительность — свободно вращающийся ролик не заедает в процессе работы, что облегчает покраску и обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
  • Технология Termofusion — шубка прочно закреплена на ролике термическим способом и устойчива к разрыву, поэтому валик подходит для многократного применения.
  • Оцинкованный бюгель — изделие надежно защищено от коррозии, имеет высокий рабочий ресурс.
  • Ширина ролика 200 мм — можно производить малярные работы на поверхностях большой площади.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание

Валик с натуральным мехом Сибртех 80123, с ворсом 12 мм, ручкой 6 мм, диаметром ролика 48 мм и шириной 200 мм, позволяет работать с эмалями, масляными и водно-дисперсионными красками, а также защитными покрытиями. Благодаря длине ворса 12 мм валик подходит для окрашивания не только гладких, но и шероховатых поверхностей.

Преимущества

  • Быстросъемная система фиксации — ролик легко менять и чистить без рукоятки.
  • Деформационная стойкость — фланцы приварены ультразвуком, поэтому конструкция выдерживает частый монтаж/демонтаж ролика.
  • Высокая производительность — свободно вращающийся ролик не заедает в процессе работы, что облегчает покраску и обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
  • Технология Termofusion — шубка прочно закреплена на ролике термическим способом и устойчива к разрыву, поэтому валик подходит для многократного применения.
  • Оцинкованный бюгель — изделие надежно защищено от коррозии, имеет высокий рабочий ресурс.
  • Ширина ролика 200 мм — можно производить малярные работы на поверхностях большой площади.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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