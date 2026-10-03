Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки
Валик с натуральным мехом Сибртех 80123, с ворсом 12 мм, ручкой 6 мм, диаметром ролика 48 мм и шириной 200 мм, позволяет работать с эмалями, масляными и водно-дисперсионными красками, а также защитными покрытиями. Благодаря длине ворса 12 мм валик подходит для окрашивания не только гладких, но и шероховатых поверхностей.
Преимущества
- Быстросъемная система фиксации — ролик легко менять и чистить без рукоятки.
- Деформационная стойкость — фланцы приварены ультразвуком, поэтому конструкция выдерживает частый монтаж/демонтаж ролика.
- Высокая производительность — свободно вращающийся ролик не заедает в процессе работы, что облегчает покраску и обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
- Технология Termofusion — шубка прочно закреплена на ролике термическим способом и устойчива к разрыву, поэтому валик подходит для многократного применения.
- Оцинкованный бюгель — изделие надежно защищено от коррозии, имеет высокий рабочий ресурс.
- Ширина ролика 200 мм — можно производить малярные работы на поверхностях большой площади.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Валик с натуральным мехом Сибртех 80123, с ворсом 12 мм, ручкой 6 мм, диаметром ролика 48 мм и шириной 200 мм, позволяет работать с эмалями, масляными и водно-дисперсионными красками, а также защитными покрытиями. Благодаря длине ворса 12 мм валик подходит для окрашивания не только гладких, но и шероховатых поверхностей.
Преимущества
- Быстросъемная система фиксации — ролик легко менять и чистить без рукоятки.
- Деформационная стойкость — фланцы приварены ультразвуком, поэтому конструкция выдерживает частый монтаж/демонтаж ролика.
- Высокая производительность — свободно вращающийся ролик не заедает в процессе работы, что облегчает покраску и обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
- Технология Termofusion — шубка прочно закреплена на ролике термическим способом и устойчива к разрыву, поэтому валик подходит для многократного применения.
- Оцинкованный бюгель — изделие надежно защищено от коррозии, имеет высокий рабочий ресурс.
- Ширина ролика 200 мм — можно производить малярные работы на поверхностях большой площади.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик с натуральным мехом СИБРТЕХ 80123, 200 мм, диаметр 48 мм, с ручкой, ворс 12 мм, диаметр ручки