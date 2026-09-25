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Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80 купить с доставкой в Москве
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Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80

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Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80 - фото 1
Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80 - фото 2
Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80 - фото 3
Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80 - фото 4
Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80 - фото 5
Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
80
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
  • Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80 - фото 1
  • Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80 - фото 2
  • Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80 - фото 3
  • Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80 - фото 4
  • Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80 - фото 5
  • Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749598
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80

Круг лепестковый торцевой Matrix 74059 зернистостью Р80 и диаметром 150 мм за счет своей универсальности подходит для промежуточной обработки практически любых поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Круг эффективен для подготовки поверхностей к чистовому шлифованию, удаления заусенцев, зачистки сварных швов, снятия слоя ЛКМ, ржавчины и т.д.

Преимущества

  • Производительность — абразивные зерна с заостренными гранями и твердой структурой эффективно обрабатывают материал, самозатачиваясь в процессе реза.
  • Высокий ресурс — в качестве абразива использован высококачественный оксид алюминия 1 класса.
  • Защита от коррозии — на посадочное кольцо нанесено специальное покрытие.
  • Надежность — лепестки с абразивом зафиксированы на основе с помощью синтетической смолы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг лепестковый торцевой MATRIX 74059, 150 ? 22, 2 мм, P80




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
оксид алюминия
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
80
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг лепестковый - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Круг лепестковый торцевой Matrix 74059 зернистостью Р80 и диаметром 150 мм за счет своей универсальности подходит для промежуточной обработки практически любых поверхностей: деревянных, металлических, пластмассовых. Устанавливается на углошлифовальную машину с посадочным диаметром 22,2 мм. Круг эффективен для подготовки поверхностей к чистовому шлифованию, удаления заусенцев, зачистки сварных швов, снятия слоя ЛКМ, ржавчины и т.д.

Преимущества

  • Производительность — абразивные зерна с заостренными гранями и твердой структурой эффективно обрабатывают материал, самозатачиваясь в процессе реза.
  • Высокий ресурс — в качестве абразива использован высококачественный оксид алюминия 1 класса.
  • Защита от коррозии — на посадочное кольцо нанесено специальное покрытие.
  • Надежность — лепестки с абразивом зафиксированы на основе с помощью синтетической смолы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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