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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 купить с доставкой в Москве
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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80

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Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 - фото 1
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 - фото 2
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 - фото 3
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 - фото 4
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 - фото 5
Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
150
Крепление оснастки
на липучке
Зернистость (P; F)
80
Комплектация
Круг абразивный - 5шт
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 - фото 1
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 - фото 2
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 - фото 3
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 - фото 4
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 - фото 5
  • Круг абразивный на ворсовой подложке под &quot;липучку&quot; MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749511
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
150
Крепление оснастки
на липучке
Зернистость (P; F)
80
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Круг абразивный - 5шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80

Перфорированный абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73838 с зернистостью Р 80, диаметром 150 мм, используется для сухого первичного шлифования металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку с возможностью отвода воздуха или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра. Среднезернистый абразив Р 80 позволяет избавиться от заусенцев, подходит для зачистки старого покрытия (краски/лака), удаления ржавчины, снятия слоя материала.

Преимущества

  • Высокая производительность, в том числе при шлифовке древесины — перфорация обеспечивает эффективный отвод отработанного материала, поэтому не нужно отвлекаться на чистку круга и обрабатываемой поверхности.
  • Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
  • Удобная комплектация — набора из 5 кругов хватит надолго.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
150
Крепление оснастки
на липучке
Зернистость (P; F)
80
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Круг абразивный - 5шт
Страна производитель
Китай
Описание

Перфорированный абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73838 с зернистостью Р 80, диаметром 150 мм, используется для сухого первичного шлифования металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку с возможностью отвода воздуха или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра. Среднезернистый абразив Р 80 позволяет избавиться от заусенцев, подходит для зачистки старого покрытия (краски/лака), удаления ржавчины, снятия слоя материала.

Преимущества

  • Высокая производительность, в том числе при шлифовке древесины — перфорация обеспечивает эффективный отвод отработанного материала, поэтому не нужно отвлекаться на чистку круга и обрабатываемой поверхности.
  • Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
  • Удобная комплектация — набора из 5 кругов хватит надолго.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" MATRIX 73838, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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