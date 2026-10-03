Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм
Сменный валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80892 с ворсом 12 мм из полиакрила, шириной 180 мм и диаметром 36 мм, совместим с бюгелем 6 мм. Применяется для подготовки поверхностей под покраску и малярных работ с ЛКМ любого типа. Полиакриловая шубка устойчива к растворителям, за счет увеличенной плотности хорошо впитывает краску и обеспечивает ее равномерное нанесение.
Преимущества
- Прочность и долговечность — ворс из полиакрила отличается хорошей формостойкостью и не боится разрывных нагрузок.
- Эффективная работа — ролик свободно вращается на бюгеле, что обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
- Высокий ресурс — шубка приклеена на ролик по технологии Termofusion, поэтому выдерживает интенсивное использование.
- Качественное окрашивание — шубка не имеет шва, ворс по краям острижен, поэтому на поверхности не остается следов и полос.
- Легкая установка — валик крепится на бюгель за несколько секунд благодаря быстросъемной конструкции.
- Быстрая обработка больших поверхностей — валик имеет ширину 180 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитВалик "ВЕЛЮР" с ручкой СИБРТЕХ 80135, 240 мм, диаметр 36 мм, вор...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитВалик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80103, 200 мм, D - 48 мм, диаме...
-
В наличииЦена 100 руб.25 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80894, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 110 руб.28 руб. в СплитВалик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80104, 250 мм, D - 48 мм, диаме...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80895, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик в сборе ПОЛИАКРИЛ желтая полоса MATRIX 80880, 180 мм, диам...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80624, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80882, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик сменный "Лаки" СИБРТЕХ 80181, 250 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 ...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик "Лаки" СИБРТЕХ 80243, 250 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диамет...
-
В наличииЦена 150 руб.38 руб. в СплитВалик "Лаки" СИБРТЕХ 80178, 180 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм, диамет...
Сменный валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80892 с ворсом 12 мм из полиакрила, шириной 180 мм и диаметром 36 мм, совместим с бюгелем 6 мм. Применяется для подготовки поверхностей под покраску и малярных работ с ЛКМ любого типа. Полиакриловая шубка устойчива к растворителям, за счет увеличенной плотности хорошо впитывает краску и обеспечивает ее равномерное нанесение.
Преимущества
- Прочность и долговечность — ворс из полиакрила отличается хорошей формостойкостью и не боится разрывных нагрузок.
- Эффективная работа — ролик свободно вращается на бюгеле, что обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
- Высокий ресурс — шубка приклеена на ролик по технологии Termofusion, поэтому выдерживает интенсивное использование.
- Качественное окрашивание — шубка не имеет шва, ворс по краям острижен, поэтому на поверхности не остается следов и полос.
- Легкая установка — валик крепится на бюгель за несколько секунд благодаря быстросъемной конструкции.
- Быстрая обработка больших поверхностей — валик имеет ширину 180 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм