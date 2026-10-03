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Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм купить с доставкой в Москве
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Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм

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Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 1
Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 2
Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 3
Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
полиакрил
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
  • Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 1
  • Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 2
  • Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 3
  • Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749506
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм

Сменный валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80892 с ворсом 12 мм из полиакрила, шириной 180 мм и диаметром 36 мм, совместим с бюгелем 6 мм. Применяется для подготовки поверхностей под покраску и малярных работ с ЛКМ любого типа. Полиакриловая шубка устойчива к растворителям, за счет увеличенной плотности хорошо впитывает краску и обеспечивает ее равномерное нанесение.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — ворс из полиакрила отличается хорошей формостойкостью и не боится разрывных нагрузок.
  • Эффективная работа — ролик свободно вращается на бюгеле, что обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
  • Высокий ресурс — шубка приклеена на ролик по технологии Termofusion, поэтому выдерживает интенсивное использование.
  • Качественное окрашивание — шубка не имеет шва, ворс по краям острижен, поэтому на поверхности не остается следов и полос.
  • Легкая установка — валик крепится на бюгель за несколько секунд благодаря быстросъемной конструкции.
  • Быстрая обработка больших поверхностей — валик имеет ширину 180 мм.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80892, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 12 мм, диаметр ручки 6 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
36
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Сменный валик Matrix «ГРЕЙТЕКС» 80892 с ворсом 12 мм из полиакрила, шириной 180 мм и диаметром 36 мм, совместим с бюгелем 6 мм. Применяется для подготовки поверхностей под покраску и малярных работ с ЛКМ любого типа. Полиакриловая шубка устойчива к растворителям, за счет увеличенной плотности хорошо впитывает краску и обеспечивает ее равномерное нанесение.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — ворс из полиакрила отличается хорошей формостойкостью и не боится разрывных нагрузок.
  • Эффективная работа — ролик свободно вращается на бюгеле, что обеспечивает максимальную отдачу ЛКМ на поверхность.
  • Высокий ресурс — шубка приклеена на ролик по технологии Termofusion, поэтому выдерживает интенсивное использование.
  • Качественное окрашивание — шубка не имеет шва, ворс по краям острижен, поэтому на поверхности не остается следов и полос.
  • Легкая установка — валик крепится на бюгель за несколько секунд благодаря быстросъемной конструкции.
  • Быстрая обработка больших поверхностей — валик имеет ширину 180 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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