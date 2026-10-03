Валик "Натуральный мех" СИБРТЕХ 80164, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинто
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Назначение
окрашивание фасадов зданий, стен, потолков
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
10
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749505
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Назначение
окрашивание фасадов зданий, стен, потолков
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
10
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Валик "Натуральный мех" СИБРТЕХ 80164, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинто
Валик в сборе Сибртех «Натуральный мех» 80164 в сборе с ручкой 6 мм, роликом 250 х 48 мм (крепление шплинтом), применяется при окрашивании фасадов зданий, стен, потолков и т.д. С его помощью можно работать с алкидными, масляными и водно-дисперсионными составами.
Преимущества
- Высокая производительность — шубка с добавлением волокон натурального ворса отличается хорошей впитываемостью и максимальной отдачей ЛКМ.
- Долговечность — шубка не скатывается в процессе работы, а при необходимости ее можно заменить, что позволяет использовать валик многократно.
- Антикоррозионные свойства — оцинкованный бюгель надежно защищен от разрушения.
- Ширина 250 мм — валик эффективен при окрашивании больших площадей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Назначение
окрашивание фасадов зданий, стен, потолков
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
10
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
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Страна производитель
Россия
Валик в сборе Сибртех «Натуральный мех» 80164 в сборе с ручкой 6 мм, роликом 250 х 48 мм (крепление шплинтом), применяется при окрашивании фасадов зданий, стен, потолков и т.д. С его помощью можно работать с алкидными, масляными и водно-дисперсионными составами.
Преимущества
- Высокая производительность — шубка с добавлением волокон натурального ворса отличается хорошей впитываемостью и максимальной отдачей ЛКМ.
- Долговечность — шубка не скатывается в процессе работы, а при необходимости ее можно заменить, что позволяет использовать валик многократно.
- Антикоррозионные свойства — оцинкованный бюгель надежно защищен от разрушения.
- Ширина 250 мм — валик эффективен при окрашивании больших площадей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик "Натуральный мех" СИБРТЕХ 80164, 250 мм, в сборе, D – 48 мм, D ручки – 6 мм, крепление шплинто - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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