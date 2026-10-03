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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока купить с доставкой в Москве
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока

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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока - фото 1
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока - фото 2
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока - фото 3
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока - фото 4
Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
100
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока - фото 1
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока - фото 2
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока - фото 3
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока - фото 4
  • Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749503
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь Q235C
Диаметр, мм
100
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока

Плоская щетка для УШМ Сибртех 746487 диаметром 100 мм, с посадкой 22,2 мм, с щетиной из витой проволоки, предназначена для щадящей очистки твердых поверхностей от загрязнений, ржавчины, остатков краски и других покрытий. Щетина из проволоки толщиной 0,3 мм постепенно снимает тонкий слой материала. Плоская форма щетки делает ее оптимальным инструментом для обработки внутренних углов, пазов, изгибов и малодоступных мест. Щетка позволяет придать шероховатость или подчеркнуть структуру материала. Насадка устанавливается на фланец углошлифовальной машины и подходит для продолжительной работы, не требующей частой смены оснасток. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 4500 об/мин. Для обеспечения безопасности оператора следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетка применяется в строительной, производственной сфере, а также в быту.

Преимущества

  • Благодаря витой проволоке щетина хорошо держит форму.
  • Проволока из высококачественной стали обеспечивает щетке высокий ресурс работоспособности.
  • Оцинкованный корпус и щетина, покрытая техническим маслом, защищены от коррозии, что продлевает срок службы оснастки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал
сталь Q235C
Диаметр, мм
100
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка зачистная для УШМ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоская щетка для УШМ Сибртех 746487 диаметром 100 мм, с посадкой 22,2 мм, с щетиной из витой проволоки, предназначена для щадящей очистки твердых поверхностей от загрязнений, ржавчины, остатков краски и других покрытий. Щетина из проволоки толщиной 0,3 мм постепенно снимает тонкий слой материала. Плоская форма щетки делает ее оптимальным инструментом для обработки внутренних углов, пазов, изгибов и малодоступных мест. Щетка позволяет придать шероховатость или подчеркнуть структуру материала. Насадка устанавливается на фланец углошлифовальной машины и подходит для продолжительной работы, не требующей частой смены оснасток. Рекомендуемая максимальная скорость вращения составляет 4500 об/мин. Для обеспечения безопасности оператора следует использовать средства индивидуальной защиты. Щетка применяется в строительной, производственной сфере, а также в быту.

Преимущества

  • Благодаря витой проволоке щетина хорошо держит форму.
  • Проволока из высококачественной стали обеспечивает щетке высокий ресурс работоспособности.
  • Оцинкованный корпус и щетина, покрытая техническим маслом, защищены от коррозии, что продлевает срок службы оснастки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Щетка для УШМ СИБРТЕХ 746487, диаметр 100 мм, посадка 22, 2 мм, плоская, витая проволока - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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