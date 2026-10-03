Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" MATRIX 73836, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P40
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Круг абразивный на ворсовой подложке под "липучку" MATRIX 73836, 150 мм, 5 шт., перфорированный, P40
Перфорированный абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73836 с зернистостью Р 40, диаметром 150 мм, используется для сухого чернового шлифования металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку с возможностью отвода воздуха или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра. Крупнозернистый абразив Р 40 позволяет избавиться от заусенцев, подходит для зачистки старого покрытия (краски/лака), удаления ржавчины, снятия слоя материала.
Преимущества
- Высокая производительность, в том числе при шлифовке древесины — перфорация обеспечивает эффективный отвод отработанного материала, поэтому не нужно отвлекаться на чистку круга и обрабатываемой поверхности.
- Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
- Удобная комплектация — набора из 5 кругов хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Перфорированный абразивный круг на ворсовой подложке под «липучку» Matrix 73836 с зернистостью Р 40, диаметром 150 мм, используется для сухого чернового шлифования металла, древесины, пластика и других поверхностей. Круг устанавливается на эксцентриковую (орбитальную) шлифовальную машинку с возможностью отвода воздуха или на дрель с помощью опорной насадки Matrix соответствующего диаметра. Крупнозернистый абразив Р 40 позволяет избавиться от заусенцев, подходит для зачистки старого покрытия (краски/лака), удаления ржавчины, снятия слоя материала.
Преимущества
- Высокая производительность, в том числе при шлифовке древесины — перфорация обеспечивает эффективный отвод отработанного материала, поэтому не нужно отвлекаться на чистку круга и обрабатываемой поверхности.
- Простая установка — благодаря ворсовой подложке круг быстро крепится к опорной тарелке на «липучку».
- Удобная комплектация — набора из 5 кругов хватит надолго.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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