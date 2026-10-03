Валик сменный "Водные краски" СИБРТЕХ 80138, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 8 мм, поли
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал валика
полиэстер
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749498
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиэстер
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Валик сменный "Водные краски" СИБРТЕХ 80138, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 8 мм, поли
Сменный валик Сибртех «Водные краски» 80138 180 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера, устанавливается на ручку диаметром 8 мм. Оптимален для работы с водно-дисперсионными красками. Универсальная длина ворса 12 мм подходит для окрашивания большинства типов поверхностей.
Преимущества
- Новейшая технология производства Termofusion Coinjection — ресурс валика и качество окрашивания увеличены в несколько раз.
- Высокое качество окрашивания — шубка без шва, с обработанными краями, не оставляет следов на поверхности.
- Прочность — термически приклеенная шубка не оторвется от валика даже при интенсивной эксплуатации.
- Свободное вращение — ролик не заедает в процессе работы, обеспечивая наибольший коэффициент отдачи краски.
- Ширина 180 мм — валик позволяет быстро окрашивать большие поверхности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
СИБРТЕХ
Класс товара
бытовой
Тип валика
малярный
Комплектация
Валик сменный - 1 шт
Материал валика
полиэстер
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
180
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Сменный валик Сибртех «Водные краски» 80138 180 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера, устанавливается на ручку диаметром 8 мм. Оптимален для работы с водно-дисперсионными красками. Универсальная длина ворса 12 мм подходит для окрашивания большинства типов поверхностей.
Преимущества
- Новейшая технология производства Termofusion Coinjection — ресурс валика и качество окрашивания увеличены в несколько раз.
- Высокое качество окрашивания — шубка без шва, с обработанными краями, не оставляет следов на поверхности.
- Прочность — термически приклеенная шубка не оторвется от валика даже при интенсивной эксплуатации.
- Свободное вращение — ролик не заедает в процессе работы, обеспечивая наибольший коэффициент отдачи краски.
- Ширина 180 мм — валик позволяет быстро окрашивать большие поверхности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик сменный "Водные краски" СИБРТЕХ 80138, 180 мм, ворс 12 мм, D - 48 мм, диаметр ручки 8 мм, поли - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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