Щетка для дрели MATRIX 74478, 75 мм, "чашка" со шпилькой, латунированная витая проволока
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Щетка для дрели MATRIX 74478, 75 мм, "чашка" со шпилькой, латунированная витая проволока
Щетка для дрели «чашка» Matrix 74478 диаметром 75 мм, со шпилькой и щетиной из латунированной витой проволоки, используется для очистки металлических, деревянных и пластиковых поверхностей от незначительных загрязнений и остатков лакокрасочных покрытий. Помогает подчеркнуть структуру материала или придать ему шероховатость. Хвостовик диаметром 6 мм устанавливается в патрон электродрели, поддерживающей скорость 4500 об/мин. Во время работы нужно использовать средства индивидуальной защиты — респиратор, очки, наушники, спецодежду и обувь. Щетка пригодится как профессиональным, так и домашним мастерам.
Преимущества
- Устойчивость к деформации — щетка подходит для интенсивного использования.
- Эффективность — форма чашки позволяет обрабатывать плоские участки большой площади.
- Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина латунирована.
- Надежность — оснастка изготовлена на крупном заводе под строгим технологическим контролем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Щетка для дрели «чашка» Matrix 74478 диаметром 75 мм, со шпилькой и щетиной из латунированной витой проволоки, используется для очистки металлических, деревянных и пластиковых поверхностей от незначительных загрязнений и остатков лакокрасочных покрытий. Помогает подчеркнуть структуру материала или придать ему шероховатость. Хвостовик диаметром 6 мм устанавливается в патрон электродрели, поддерживающей скорость 4500 об/мин. Во время работы нужно использовать средства индивидуальной защиты — респиратор, очки, наушники, спецодежду и обувь. Щетка пригодится как профессиональным, так и домашним мастерам.
Преимущества
- Устойчивость к деформации — щетка подходит для интенсивного использования.
- Эффективность — форма чашки позволяет обрабатывать плоские участки большой площади.
- Защита от коррозии — корпус оцинкован, щетина латунирована.
- Надежность — оснастка изготовлена на крупном заводе под строгим технологическим контролем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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