Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 749190
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520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
153
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор
Саперная лопата Сибртех 61439 из нержавеющей стали, размером 153 х 180 х 585 мм, с деревянным черенком, предназначена для выполнения земляных работ небольшого объема. Полотно пятиугольной формы легко входит в землю. Инструмент будет полезен для садово-огородных работ, пригодится в походе или автомобильной поездке.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — полотно изготовлено из нержавеющей стали.
- Надежность — цельновырубная тулейка обеспечивает устойчивость к излому, черенок из лиственных твердых пород древесины высшего сорта выдерживает механические воздействия.
- Удобная транспортировка — длина лопаты составляет 585 мм, вес — 0,69 кг.
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Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
153
Страна производитель
Россия
Саперная лопата Сибртех 61439 из нержавеющей стали, размером 153 х 180 х 585 мм, с деревянным черенком, предназначена для выполнения земляных работ небольшого объема. Полотно пятиугольной формы легко входит в землю. Инструмент будет полезен для садово-огородных работ, пригодится в походе или автомобильной поездке.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — полотно изготовлено из нержавеющей стали.
- Надежность — цельновырубная тулейка обеспечивает устойчивость к излому, черенок из лиственных твердых пород древесины высшего сорта выдерживает механические воздействия.
- Удобная транспортировка — длина лопаты составляет 585 мм, вес — 0,69 кг.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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