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Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор купить с доставкой в Москве
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Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор

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Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - фото 1
Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - фото 2
Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - фото 3
Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - фото 4
Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - фото 5
Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - фото 1
  • Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - фото 2
  • Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - фото 3
  • Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - фото 4
  • Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - фото 5
  • Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 9 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749190
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
153
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор

Саперная лопата Сибртех 61439 из нержавеющей стали, размером 153 х 180 х 585 мм, с деревянным черенком, предназначена для выполнения земляных работ небольшого объема. Полотно пятиугольной формы легко входит в землю. Инструмент будет полезен для садово-огородных работ, пригодится в походе или автомобильной поездке.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — полотно изготовлено из нержавеющей стали.
  • Надежность — цельновырубная тулейка обеспечивает устойчивость к излому, черенок из лиственных твердых пород древесины высшего сорта выдерживает механические воздействия.
  • Удобная транспортировка — длина лопаты составляет 585 мм, вес — 0,69 кг.

Отзывы о товаре Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип лопаты
саперная
Материал черенка
дерево
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
нет
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
153
Страна производитель
Россия
Описание

Саперная лопата Сибртех 61439 из нержавеющей стали, размером 153 х 180 х 585 мм, с деревянным черенком, предназначена для выполнения земляных работ небольшого объема. Полотно пятиугольной формы легко входит в землю. Инструмент будет полезен для садово-огородных работ, пригодится в походе или автомобильной поездке.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — полотно изготовлено из нержавеющей стали.
  • Надежность — цельновырубная тулейка обеспечивает устойчивость к излому, черенок из лиственных твердых пород древесины высшего сорта выдерживает механические воздействия.
  • Удобная транспортировка — длина лопаты составляет 585 мм, вес — 0,69 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата саперная СИБРТЕХ 61439, 153 ? 180 ? 585 мм, нержавеющая сталь, деревянный черенок высшего сор - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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