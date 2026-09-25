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Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок купить с доставкой в Москве
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Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок

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Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 1
Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 2
Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 3
Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 4
Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 5
Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 6
Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
  • Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 1
  • Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 2
  • Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 3
  • Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 4
  • Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 5
  • Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 6
  • Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749187
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
71
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок

Лопата штыковая Palisad 61389 размером 150 х 210 х 715 мм, с фибергласовым черенком, предназначена для проведения земляных работ. Полотно с загнутой верхней кромкой легко входит в грунт, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач. Лопата пригодится на строительной площадке или в огороде для выкапывания ям, вскапывания грядок и т.д.

Преимущества

  • Высокая прочность на изгиб — рабочее полотно клиновидной формы выполнено из рессорно-пружинной стали и закалено до твердости 45-50 HRC.
  • Стойкость к разрушению — порошковое покрытие защищает рабочую часть от коррозии.
  • Продуманная конструкция — фибергласовый черенок не утяжеляет лопату и не разрушается под действием ультрафиолета, а удлиненная цельновырубная тулейка предотвращает его излом.
  • Надежная фиксация — черенок соединен с тулейкой с помощью обжимного кольца и заклепок.
  • Комфортная работа — дополнительная пластиковая рукоятка с резиновой вставкой обеспечивает надежный хват.
  • Габариты 150 х 210 х 715 мм — лопата удобна для работы в ограниченном пространстве, например, в теплице или парнике, а также легко поместится в багажнике автомобиля.

Отзывы о товаре Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
фибергласс (стеклопластик)
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
да
Ширина рабочей части, мм
150
Общая длина, см
71
Страна производитель
Китай
Описание

Лопата штыковая Palisad 61389 размером 150 х 210 х 715 мм, с фибергласовым черенком, предназначена для проведения земляных работ. Полотно с загнутой верхней кромкой легко входит в грунт, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач. Лопата пригодится на строительной площадке или в огороде для выкапывания ям, вскапывания грядок и т.д.

Преимущества

  • Высокая прочность на изгиб — рабочее полотно клиновидной формы выполнено из рессорно-пружинной стали и закалено до твердости 45-50 HRC.
  • Стойкость к разрушению — порошковое покрытие защищает рабочую часть от коррозии.
  • Продуманная конструкция — фибергласовый черенок не утяжеляет лопату и не разрушается под действием ультрафиолета, а удлиненная цельновырубная тулейка предотвращает его излом.
  • Надежная фиксация — черенок соединен с тулейкой с помощью обжимного кольца и заклепок.
  • Комфортная работа — дополнительная пластиковая рукоятка с резиновой вставкой обеспечивает надежный хват.
  • Габариты 150 х 210 х 715 мм — лопата удобна для работы в ограниченном пространстве, например, в теплице или парнике, а также легко поместится в багажнике автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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