Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Лопата штыковая PALISAD 61389, 150 ? 210 ? 715 мм, фибергласовый черенок
Лопата штыковая Palisad 61389 размером 150 х 210 х 715 мм, с фибергласовым черенком, предназначена для проведения земляных работ. Полотно с загнутой верхней кромкой легко входит в грунт, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач. Лопата пригодится на строительной площадке или в огороде для выкапывания ям, вскапывания грядок и т.д.
Преимущества
- Высокая прочность на изгиб — рабочее полотно клиновидной формы выполнено из рессорно-пружинной стали и закалено до твердости 45-50 HRC.
- Стойкость к разрушению — порошковое покрытие защищает рабочую часть от коррозии.
- Продуманная конструкция — фибергласовый черенок не утяжеляет лопату и не разрушается под действием ультрафиолета, а удлиненная цельновырубная тулейка предотвращает его излом.
- Надежная фиксация — черенок соединен с тулейкой с помощью обжимного кольца и заклепок.
- Комфортная работа — дополнительная пластиковая рукоятка с резиновой вставкой обеспечивает надежный хват.
- Габариты 150 х 210 х 715 мм — лопата удобна для работы в ограниченном пространстве, например, в теплице или парнике, а также легко поместится в багажнике автомобиля.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Лопата штыковая Palisad 61389 размером 150 х 210 х 715 мм, с фибергласовым черенком, предназначена для проведения земляных работ. Полотно с загнутой верхней кромкой легко входит в грунт, обеспечивая эффективное выполнение поставленных задач. Лопата пригодится на строительной площадке или в огороде для выкапывания ям, вскапывания грядок и т.д.
Преимущества
- Высокая прочность на изгиб — рабочее полотно клиновидной формы выполнено из рессорно-пружинной стали и закалено до твердости 45-50 HRC.
- Стойкость к разрушению — порошковое покрытие защищает рабочую часть от коррозии.
- Продуманная конструкция — фибергласовый черенок не утяжеляет лопату и не разрушается под действием ультрафиолета, а удлиненная цельновырубная тулейка предотвращает его излом.
- Надежная фиксация — черенок соединен с тулейкой с помощью обжимного кольца и заклепок.
- Комфортная работа — дополнительная пластиковая рукоятка с резиновой вставкой обеспечивает надежный хват.
- Габариты 150 х 210 х 715 мм — лопата удобна для работы в ограниченном пространстве, например, в теплице или парнике, а также легко поместится в багажнике автомобиля.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Теги товара: автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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