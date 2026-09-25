Зубило плоское MATRIX 70312, 14 ? 40 ? 600 мм, широкое, SDS PLUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Длина, мм
600
Ширина, мм
40
Комплектация
Зубило - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 749184
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Длина, мм
600
Ширина, мм
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Зубило плоское MATRIX 70312, 14 ? 40 ? 600 мм, широкое, SDS PLUS
Широкое плоское зубило Matrix 70312 размером 14 х 40 х 600 мм предназначено для перфораторов с патроном под хвостовик SDS PLUS. С его помощью можно демонтировать плитку, штукатурку и другие облицовочные материалы. Инструмент пригодится как частным мастерам, так и профессионалам при проведении ремонтных и строительных работ.
Преимущества
- Высокая производительность — благодаря увеличенной рабочей части с идеальной геометрией зубило быстро справляется с обработкой широких поверхностей.
- Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из закаленной легированной стали 40Х.
- Долгий срок службы — благодаря двусторонней заточке и оптимально подобранным углам зубило самозатачивается при скалывании материалов.
- Легкая установка — хвостовик SDS PLUS быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Длина, мм
600
Ширина, мм
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Широкое плоское зубило Matrix 70312 размером 14 х 40 х 600 мм предназначено для перфораторов с патроном под хвостовик SDS PLUS. С его помощью можно демонтировать плитку, штукатурку и другие облицовочные материалы. Инструмент пригодится как частным мастерам, так и профессионалам при проведении ремонтных и строительных работ.
Преимущества
- Высокая производительность — благодаря увеличенной рабочей части с идеальной геометрией зубило быстро справляется с обработкой широких поверхностей.
- Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из закаленной легированной стали 40Х.
- Долгий срок службы — благодаря двусторонней заточке и оптимально подобранным углам зубило самозатачивается при скалывании материалов.
- Легкая установка — хвостовик SDS PLUS быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Зубило плоское MATRIX 70312, 14 ? 40 ? 600 мм, широкое, SDS PLUS - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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